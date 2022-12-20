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媒體議價若立法　唐鳳：數位部不會拒絕做主管機關

▲數位部長唐鳳今（20）日表示，媒體議價若立法，數位部不會拒絕做立法的主管機關，但不會變成新聞業的主管機關。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.20）
▲數位部長唐鳳今（20）日表示，媒體議價若立法，數位部不會拒絕做立法的主管機關，但不會變成新聞業的主管機關。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.20）

記者李琦瑋／台北報導

行政院要求促成新聞媒體與數位平台對話，共舉辦4場，已於16日落幕，外界關心後續進度。數位部長唐鳳今（20）日指出，推動媒體與數位平台分潤機制是數位部明年3大重要施政之一，將分為短、中、長期規劃，短期包含建立分潤機制、讓雙方持續對話，中期的話立法是選項之一，若決定立法，數位部不會拒絕擔任立法的主管機關，但不會變成新聞業主管機關。

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新聞業者與數位平台自2日起展開對話，16日是最後一場。唐鳳表示，健全的新聞報導是民主素養的根本，Google和Facebook兩平台在對話會議中，都希望能確保新聞查證工作，不該只由平台方來判斷，除了專門的事實查核組織外，希望主流媒體也有適時查核流程跟機制，協助數位轉型的平台對接，各部會將在政委吳政忠協調下合作，優先達成這部分。

至於雙方是否會展開第二輪對話？唐鳳提到，數位部會盡速將4場會議對話重點，呈報至行政院跨部會小組進一步研議，各部會將對第一輪內容，進行可行性評估，先蒐集各部會願意配合的部分，分短中長程給予回應，若需要進一步對話，才會再來規劃。

她透露短、中、長期規劃，短期就是持續對話機制，建立分潤機制、即時的事實查核機制等；中期則看現行法規有無要調整部分，立法也是選項之一，而短期、中期的作為可以並進。但她強調，若需要立法，數位部願意協助研擬、作為立法的主管機關，但不會變成新聞業的主管機關，若能滿足這個前提，就不會拒絕擔任立法後的主管機關，這部分責無旁貸。

至於立法採哪種模式？數位部次長李懷仁表示，尚未確定，目前有歐盟模式、加拿大模式、澳洲模式可參照，媒體的公會還沒有取得共識，也需要社會溝通。

李懷仁說明，畢竟Google和Facebook兩平台商業模式不一樣，共識與關注焦點略有不同，用同一個框架處理，有一定難度，可能牽涉到公平會角色，有沒有聯合行為，財政部則涉及到稅的問題。而這些都是跨部會議題，不是數位部單一部會就能決定。但他也透漏，很多事情不用立法就能開始進行，像Google承諾會提出具體方案，媒體也覺得有釋出善意，已私下跟媒體相關公會取得對話，希望他們可以盡快對外說明。

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