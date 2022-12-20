母罹肺癌逝世！小薰後悔輕視徵兆「或許我媽還活著」

黃瀞怡（小薰）今（20）日擔任「銀髮偏鄉就醫無礙」公益大使，她提到已故的媽媽在肺癌病發前2、3年，自己就注意到她咳嗽，頻勸媽媽去做健康檢查，但是媽媽總回「我的身體我懂，妳不用管」，小薰至今都很自責，「如果媽媽早一點面對自己，或許現在還在。」
記者羅凌筠/台北報導
小薰赴台東拍攝推廣影片，提到廣告裡的陳伯伯很辛苦。因為要抵達到他家，要先經過蜿蜒、曲折的山路，之後要將車停在山坡下，先爬過一個陡坡後才會抵達。陳伯伯居住的地方是個鐵皮搭建的工寮，拍攝過程中跟著陳伯伯一起抵達醫院，就覺得這條抗癌路很艱辛又漫長，小薰說：「真的希望可以不要因為這樣，讓偏鄉癌友因而害怕且抗拒就醫。」
這也讓小薰想起小時候，還居住在仙島上，當時爸爸突然闌尾炎，就看到媽媽一個人扛著爸爸下山、媽媽開船、爸爸躺在船上，只記得抵達到渡船頭時，《流星花園》也播完了。再從渡船頭到醫院又花了最少半小時。所以小薰能理解偏鄉癌友們，會因為距離跟車程疲累而拒絕就醫的心情。小薰說：「只要家裡有癌症病患，真的不要嫌累，因為癌症侵蝕速度很快，如果偏鄉地區有醫療可以去看。」
小薰相隔10年重拾麥克風，將在烏來進行跨年演唱。小薰笑說：「不要研究幾年了啦！反正就很多年沒唱了！這次會唱好唱滿，也會滿足粉絲跟歌迷的要求。」被問到說有做什麼準備嗎？她說：「跨年夜都好冷！所以暖暖包跟薑茶一定會備齊。至於服裝的部分，畢竟跨年夜很冷，以不會感冒的狀態下，盡到最大的誠意給觀眾們。」
至於農曆年的部分，小薰笑說：「每年回部落就是當散財姊姊，不是只有小孩就連表哥們都會來要紅包。每次看到哥哥們要紅包，都會想說我不是應該那個收紅包的人嗎？！那只好利用牌桌來回收紅包了。」