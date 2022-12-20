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高雄市政府小內閣異動　陳其邁：人事穩定年輕化為原則

▲高雄市副市長史哲今率一級主管總辭，陳其邁隨即公布新一波市府團隊異動。（圖／高市府提供）
▲高雄市副市長史哲今率一級主管總辭，陳其邁隨即公布新一波市府團隊異動。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府今(20)日公布新一波團隊異動，原新聞局長董建宏另有生涯規劃請辭，原行政暨國際處處長項賓和調任新聞局長、高雄市政府發言人張硯卿接任行政暨國際處處長；原觀光局長周玲妏調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，高雄市議員高閔琳接任觀光局長。

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高雄市政府發言人周璟瑜表示，秉持陳其邁市長人事穩定、團隊年輕化的大原則，除大部分局處首長會重新任命，續行推動市政以外，新加入高雄市政府團隊的兩位首長都是40歲以下的年輕人，替市府團隊注入年輕人的熱情與活力。

▲原行政暨國際處處長項賓和即將接任新聞局長，市長陳其邁希望借重其豐富的媒體經驗，維持市府和媒體間的暢通管道。（圖／高市府提供）
▲原行政暨國際處處長項賓和即將接任新聞局長，市長陳其邁希望借重其豐富的媒體經驗，維持市府和媒體間的暢通管道。（圖／高市府提供）
原新聞局長董建宏在借調高雄市政府2年4個月後，因生涯規劃將回歸校園任教，接任的原行政暨國際處處長項賓和，54歲、高雄人，畢業於政治大學新聞系、中山大學行銷傳播管理研究所碩士，有多家電視台任職經驗，熟悉媒體生態，市長陳其邁希望借重項賓和豐富的媒體經驗，維持市府和媒體間的暢通管道。

▲高雄市政府發言人張硯卿接任行政暨國際處處長。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府發言人張硯卿接任行政暨國際處處長。（圖／高市府提供）
新任行政暨國際處處長由原市府發言人張硯卿接任，32歲、高雄人，畢業於政治大學公共行政學系，曾任新聞台政治組長、主播，並在今年中出任高雄市政府發言人，市長陳其邁期許張硯卿能夠發揮所學，協調市政並整合資源，深化高雄國際辨識度及能見度。

▲原觀光局長周玲妏調任高雄市工商發展投資策進會總幹事。（圖／高市府提供）
▲原觀光局長周玲妏調任高雄市工商發展投資策進會總幹事。（圖／高市府提供）
原觀光局長周玲妏任內成功舉辦國慶煙火、台灣燈會、旗津風箏節、熱氣球節以及壽山動物園改建等大型任務，並在高雄掀起米其林必比登風潮；同時統籌防疫旅館、防疫計程車協助防疫事項，成功在疫情時期打開高雄觀光知名度。階段任務完成後，調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，市長陳其邁盼借用其調和鼎鼐的能力，在全球產業鏈重組的今日，作為高雄市政府和企業溝通橋梁。

▲新任觀光局長由高雄市議員高閔琳接任。（圖／高市府提供）
▲新任觀光局長由高雄市議員高閔琳接任。（圖／高市府提供）
新任觀光局長由高雄市議員高閔琳接任，40歲，當選過高雄市第二屆、第三屆高雄市議員，熟悉高雄各類地方事務，這次加入高雄市政府團隊，市長陳其邁看重其國際交流經驗，期許能夠接續原局長周玲妏，大力推展疫後高雄觀光，在後疫情時代替高雄的商圈、夜市、和住宿業者帶來新發展。

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