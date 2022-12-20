《無邊》探險隊31天沒洗澡！挑戰「南極徒步350公里」

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西元2018年聖誕節前夕探險隊抵達南極點，紮營就在美國科考站旁，站內的科學家們邀請探險隊員們一起參加聖誕Cosplay馬拉松賽Party，宥勝穿著恐龍裝，彥博穿著聖誕老公公裝人品大爆發，榮獲馬拉松賽第三名。橘子關懷基金會創辦人劉柏園祕密為隊員們準備了聖誕大餐驚喜，這是31天以來只能吃著「太空食物乾燥包」的大家，可以吃到熱騰騰的餐點一整塊完整的肉時，瞬間感動到無法言喻。對探險隊員們來說，真的是人生旅程中別具意義且值得紀念永生難忘的聖誕節。
長達31天沒洗澡、沒洗頭，連用一小瓶蓋溫水擦臉都是奢侈的。楊力州導驗回想，抵達南極點那天，做了一件南極最奢華的事「洗頭」！抵達那天還有一些物資，大家決定奢侈的煮了一小臉盆溫水很有儀式感的洗頭慶祝，排第八個的他，雖然桶裡已經是鐵灰色的剩水，但他很雀躍感受這個開洗，大夥圍著烘爐開心的烤乾頭髮。之後回到智利，頭髮洗到第四次才起泡，才真感受到什麼是洗頭，笑說洗髮精廠商真的可以找我代言了！
根據南極公約規定，任何物品、垃圾包括排泄物都要自行帶離南極這片淨土，雖然上廁所只是個簡易木桶，但是大家還是很需要儀式感，所以特地在木箱上放上象徵式的馬桶蓋，上廁所是有SOP的，想上廁所的人先在馬桶附近跑步或走路醞釀，備好衛生紙在口袋，否則風一吹走只能拿著冰塊擦屁屁了！上完廁所還要踢一踢木桶，這樣黃金才能平均填滿木桶。一開始大家不知道黃金會堆積成一座堅硬的小山，宥勝在緊急時刻不小心被別的隊員黃金山戳到，大笑要發財了！
拍攝回來瘦了18公斤的楊力州導演提到「在極地探險食衣住行都不簡單！」在補給隊計算誤差下，途中遇到最困難的糧食短缺危機。因為在極地進行越野長征，每5至10分鐘就會餓，卡路里消耗一天絕對是6000大卡以上，1天大約就是掉1公斤，餐餐都只能吃太空食物補充營養，雖然吃到想吐還是得吃，還要學會在極地如何正確喝水才能生存下去。大家睡前美食許願儀式，從肉乾、泡麵、滷肉飯、科學麵，如果有人把零食偷藏獨享一定會被全隊友公幹！而楊力州導演在南極最想吃的是剛出爐的紅豆麵包，夢到都會笑著流口水。
《無邊》是楊力州導演與自己內心的南極直球對決的紀錄片，「在極地好好吃飯，好好睡覺，而上廁所、吃東西的不方便，都還好。」楊力州導演說：「永晝南極的夜晚，每個人都躲進睡袋偷哭的睡去。一開始大家會互相聊天，後段旅程就很少交談，在沒有網路及電話訊號的南極，發現很多時間得跟自己相處，是一件很陌生及恐怖的事！」
面對自己的全面來襲，居然是措手不及，孤獨需要勇氣，面對自己的脆弱更是如此。每個簡單生活步驟都是「神聖經驗」很像在打禪七！回望人生，現在明白如同在南極，只有自己才能夠陪伴自己。將某部份的自己留在南極，規劃自己的時區，走自己的道路！