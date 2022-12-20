台南議長屢傳藍綠配　基進聲明唾棄跑票假本土

阿秋餐飲端年節大菜「鴻福盆菜」 山珍海味盡在這一鍋

▲搶攻年節圍爐商機，阿秋餐飲開店近20年，首次端出年節大菜「鴻福盆菜」，山珍海味盡在這一鍋。（圖／業者提供）
▲搶攻年節圍爐商機，阿秋餐飲開店近20年，首次端出年節大菜「鴻福盆菜」，山珍海味盡在這一鍋。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

搶攻春節年菜圍爐商機，台中市餐飲業競端佳餚美食。「阿秋餐飲事業」旗下好運來洲際宴展中心、阿秋大肥鵝洲際花園以及阿秋大肥鵝健康店，霸氣推出年節大菜「好運鴻福盆菜」，一盆集結鮑魚、干貝等16種頂級食材，作工繁複，是阿秋開店近20年創舉，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」，也象徵豐衣足食喜氣滿滿，外帶、內用桌菜或單點皆可，早鳥享優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情趨緩，各種防疫措施逐漸鬆綁，越來越多人選擇到餐廳吃團圓飯，要讓辛苦一整年的媽媽好好放個假。「阿秋餐飲事業」旗下擁有好運來洲際宴展中心及阿秋大肥鵝洲際花園、阿秋大肥鵝健康店三家餐廳，提供內用圍爐宴，目前預訂近8成，另外也提供年菜外帶套組及單點等，消費者可依需求做選擇。

▲阿秋餐飲族下三家餐廳皆推年菜外帶套組，十人餐組6888元。（圖／業者提供）
▲阿秋餐飲族下三家餐廳皆推年菜外帶套組，十人餐組6888元。（圖／業者提供）
今年阿秋餐飲推出的年菜很澎湃，最吸睛的莫過於『好運鴻福盆菜』。這是阿秋創店近20年來首度推出的年節大菜，標榜『一鍋盆菜吃進山珍海味』。盆菜源起於南宋末年，是喜慶團聚才會端上桌。業者表示，盆菜兼具火鍋特色，只是匯聚山珍海味外，作工更繁複，一般餐廳鮮少推出。

鴻福盆菜，一盆分為上、中、下三層，集結有原隻鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種豐富美味。這16樣食材必須分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，料豐味美，澎湃與費工夫程度，一點兒不輸佛跳牆，單點優惠價3999元。

▲阿秋餐飲推出年菜圍爐宴，其中最大手筆是端出年節大菜「鴻福盆菜」 山珍海味盡在這一鍋。（圖／業者提供）
▲阿秋餐飲推出年菜圍爐宴，其中最大手筆是端出年節大菜「鴻福盆菜」 山珍海味盡在這一鍋。（圖／業者提供）
阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心，內用圍爐桌菜有9800元、1萬2800元及1萬5800元三種選擇，全是10人團圓宴。其中最豐盛的1萬5800元桌菜，菜色豐富，有招牌阿秋大肥鵝、好運鴻福盆菜、起司焗野生龍蝦、清蒸龍虎斑以及好運馬來糕等。阿秋大肥鵝健康店除夕至初三祭出「好運迎春戳戳樂」，每日皆有驚喜獎項。

不想館內用餐，阿秋也推外帶年菜組，期限是2023年1月20日至27日，十人餐年菜組6888元，包含鮑魚舒肥雞肉沙拉、明爐櫻桃鴨、花膠御品跳牆、香蒜銀絲海大蝦等6道菜及馬來糕與蘿蔔絲餅2道點心。阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心2023年1/15號前預訂；阿秋大肥鵝健康店12/31號前預訂，年菜系列外帶或內用；並付清全額，連消夜都幫你準備好了，加贈2袋阿秋乾拌麵。



霧峰農會慶百歲生日 「無肉市集」年度最終場共襄盛舉

永豐棧酒店停業一年 中市府提醒消費者儘速申請退款

國發會成立地方創生育成村 80團隊進駐研發產品亮眼

大毅集團打造銀髮飯店 「高年級聚樂部」體驗館搶先開箱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀