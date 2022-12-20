「最美星二代」中空裝炫腰辣翻！星爸聽話：只發一張合照
即將出任台北市文化局長的蔡詩萍，與昔日美女主播林書煒結婚，婚姻幸福美滿，育有17歲獨生女蔡中泠，今（20）日適逢林書煒的47歲生日，他曬出一家三口的合影，獻上一大束玫瑰鮮花為太座慶生，不過，女兒相當低調，只准爸爸發一張合照，蔡詩萍只能照單全收！
記者江芷稜/綜合報導
蔡詩萍女兒蔡中泠遺傳父母的優良基因，外貌與母親林書煒相似，一頭飄逸長髮、大眼睛，清秀臉孔最封為「最美星二代」，不只外表漂亮，還跟名師苦練書法，寫得一手好字，NBA球星「魔獸」霍德華來台加入職籃雲豹隊，獲得一對精美書法對聯當禮物，就是出自蔡中泠之手，優美字跡令人印象深刻。
蔡詩萍幫老婆慶生，高喊普天同慶，求生欲極強的讚美林書煒漂亮，還生了俏麗的女兒，成為自己生命中的大禮，「我們弎一塊慶生，感覺世界是可以擱置一切不快的。人生苦短，婚姻與家庭，佔了好長的一段，怎能不盡心經營呢！」畫面裡林書煒保養得宜，氣質清麗，蔡中泠面對鏡頭表情酷酷，穿著短版上衣，露出纖細腰圍，身材辣翻了，母女合影就像一對姊妹花，不過女兒年紀漸長，不喜歡被人曝光私生活，只讓爸爸po出一張合照，呈現媽媽生日的全家福，蔡詩萍乖乖聽話表示：「很好，很好，聽老婆的，聽女兒的，我還有什麼好煩惱呢！」