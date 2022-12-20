印尼雅萬高鐵爆出軌！當局勒令立即停工　一帶一路受挫

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據印尼最大媒體《雅加達郵報》（Jakarta Post）報導，上週日下午五點左右，列車在進行測試期間於萬隆發生出軌意外，共造成2人死亡，數人輕重傷。
負責建設雅萬高鐵的印尼中國高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）執行長德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）表示，死者為高鐵技術員，皆為中國公民，輕重傷者則仍在醫院接受治療，其中也有中國人。執行長表示，KCIC會持續與相關單位協調處理這起事故，也會持續配合當局對事件的調查。
由於這起工安事故，印尼交通部已下令鐵路施工暫時停止，國家警察總部也到現場請法醫、指紋識別專家協助針對傷亡進行查證與調查，當局也要求調查結束後制定一份建議書，做為提高高鐵建設計畫施工安全指引。
根據印尼交通協會觀察員阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）分析，他認為會發生工安事故原因來自於，KCIC急於在2023年6月期限前完工，但意外發生反而延後了完工期限。
雅萬高鐵自2016年1月正式開工，原先訂於2019年下半年完工，但受到疫情影響，中國承包廠商與勞工受困，加上土地徵收、環境破壞等爭議持續，完工進度延至2023年，整體工程成本更從中國在一帶一路倡議時提出、無須印尼政府出資的55億美元，陸續增加至印尼政府被迫投入預算，目前預算已嚴重超支達到75億美元。
雅萬高鐵最早由日本與印尼政府接洽，不過在七年溝通過後，印尼政府決定轉頭選擇中國的一帶一路建設方案。兩個月前，印尼總統佐科威還在視察新建車站時提到，欲邀請中國國家主席習近平搭乘，成為雅萬高鐵的首位貴賓級乘客，不過這部分仍在與北京討論中，最終並無確定這趟行程。