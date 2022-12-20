隋棠、邰智源拍床戲！驚爆「饒舌歌手」暗戀女神

由億萬導演葉天倫執導的賀歲新片《詐團圓》，今（20）日於拍攝主場景之一圓山大飯店發佈正式海報及預告片，演員隋棠、邰智源、林子熙及屁孩（林政融）除出席宣傳，並於現場「炸湯圓」提前歡度冬至，以美食呼應節慶、現場十分熱鬧。該片是導演葉天倫繼票房鉅作《雞排英雄》、《大稻埕》，3度出擊賀歲檔，也是喜劇泰斗邰智源首度加入賀歲陣容的全新喜劇鉅片。
記者黃雅琪/綜合報導
有趣的是，邰智源在電影《詐團圓》不僅頂著滑稽的「菲哥頭」，片中更使出渾身解數耍帥、在5分鐘內連續模仿影歌天王劉德華、費玉清和3大男高音之首的帕華洛帝來討好隋棠，卻遭到嫌棄「完全沒有模仿天份」十分搞笑。
更驚人的是，兩人在《詐團圓》竟還有段「床戲」，讓首度演出賀歲片的邰智源驚嘆「暗藏甜頭」，覺得活到這個年紀還能跟女神隋棠演床戲「真的很勵志」。
這部卡司超強的賀歲電影《詐團圓》，劇情描述：豪門掌門人APPLE女士（陳淑芳飾）意欲交棒，龐大家產引發各界人馬大顯神通。隋棠、邰智源自美返台，一場認祖歸宗戲；屁孩（林政融）及林子熙則緊守家業，深怕一不小心風雲變色。
雙方人馬對峙搶登豪門接班人，使得一場團圓飯吃得高潮迭起！有趣的是，片中雖安排隋棠配對邰智源，但戲外饒舌歌手屁孩（林政融）卻對隋棠更情有獨鍾，坦承從讀本開始就煞到隋棠，常會忍不住偷看她一顰一笑「怎麼可以這麼漂亮！」讓他讀本很難專心。
更爆笑的是，完全藏不住心事的他，不僅把祕密告訴林子熙，更四處跟人告白，搞得整個《詐團圓》劇組都知道他「暗戀」隋棠。電影將於1月20日春節笑炸全台。