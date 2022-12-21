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今日最聚焦／日圓飆升難撿便宜了？ 專家曝回貶、換匯點

▲日本央行調整殖利率曲線控制上限，日圓急升破132元，專家表示這也預告沒有那麼便宜的日圓可買，但日圓要大升大漲也不太可能。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲日本央行調整殖利率曲線控制上限，日圓急升破132元，專家表示這也預告沒有那麼便宜的日圓可買，但日圓要大升大漲也不太可能。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本中央銀行出手，日圓兌美元飆升，日圓兌新台幣換匯價來到「0.23」字頭，也讓想換匯的人感到很恐慌，擔心再也沒有便宜日圓可以買。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，主要因日本央行調高殖利率曲線控制上限，增加日圓借貸成本，日圓有機會回到130以下。不過，他也提到，日本這次動作不是真正貨幣緊縮，不代表日圓從此大漲大升，更不表示日圓就不會回貶，仍有機會回貶到135以上，只是要到140以上的機會已微乎其微，屆時有換匯需求就不用等了，可逐步逢低承接，以備未來支付日圓之用。

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陳有忠表示，日圓會大升主要是日本央行調高殖利率曲線控制上限，指標10年債上限從原本0.25%提高至0.5%。為什麼要調整？因為日本經過國際原物料大漲，導致輸入性通膨，名目消費者物價指數年增率（CPI）已爬升到3.7%，造成某種壓力，也使得日本央行不敢再採取那麼寬鬆的貨幣政策及讓日圓貶值。

他說，原本日圓借貸成本很低，甚至包括日本國人都盛行日圓利差交易，把錢匯到海外去套利，尤其是買高利率的美元，這次日本央行調升殖利率上限，無疑是增加日圓借貸成本，也就是增加套利買美元的成本，加上近期美元也回落，在海外套利的人會趕快把錢匯回日本，也造成日圓一度急升，這同時也預告再也沒有那麼便宜的日圓可以買，「日圓兌美元要回貶到140以上的機會已微乎其微」，接下來隨著美元緩步走跌，日圓兌美元有機會回到130以下。

不過，陳有忠也提到，日本央行這次動作並非所謂真正的貨幣緊縮，不代表日圓就此會大漲大升，「真正日本央行升息動作，還沒有看到」，即便日本CPI年增率已來到3.7%，扣除食物及能源的核心CPI年增率仍在1.5%，還在日本央行目標區2%以下，只要日本核心CPI還沒爬到2%以前，日本央行仍不會放鬆寬鬆貨幣政策，一旦10年債殖利率升到0.5%附近，日本央行還是會進場購債，再把資金放出來，這時日圓就有機會回貶。

對於有日圓需求的民眾來說，陳有忠則提醒，現在日圓相對較貴，不宜馬上進場追逐，因為可能買到相對高點，可以等到日圓風頭稍微過去，回貶一些，再逐步逢低進場購買一些日圓在手上。他預期，未來日圓兌美元還是有機會回貶到135以上，如果到了這個價位，就不用等了，可逐步進場逢低承接日圓在手上，以備未來要支付日圓之用。

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