今日最聚焦／日圓飆升難撿便宜了？ 專家曝回貶、換匯點

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，原本日圓借貸成本很低，甚至包括日本國人都盛行日圓利差交易，把錢匯到海外去套利，尤其是買高利率的美元，這次日本央行調升殖利率上限，無疑是增加日圓借貸成本，也就是增加套利買美元的成本，加上近期美元也回落，在海外套利的人會趕快把錢匯回日本，也造成日圓一度急升，這同時也預告再也沒有那麼便宜的日圓可以買，「日圓兌美元要回貶到140以上的機會已微乎其微」，接下來隨著美元緩步走跌，日圓兌美元有機會回到130以下。
不過，陳有忠也提到，日本央行這次動作並非所謂真正的貨幣緊縮，不代表日圓就此會大漲大升，「真正日本央行升息動作，還沒有看到」，即便日本CPI年增率已來到3.7%，扣除食物及能源的核心CPI年增率仍在1.5%，還在日本央行目標區2%以下，只要日本核心CPI還沒爬到2%以前，日本央行仍不會放鬆寬鬆貨幣政策，一旦10年債殖利率升到0.5%附近，日本央行還是會進場購債，再把資金放出來，這時日圓就有機會回貶。
對於有日圓需求的民眾來說，陳有忠則提醒，現在日圓相對較貴，不宜馬上進場追逐，因為可能買到相對高點，可以等到日圓風頭稍微過去，回貶一些，再逐步逢低進場購買一些日圓在手上。他預期，未來日圓兌美元還是有機會回貶到135以上，如果到了這個價位，就不用等了，可逐步進場逢低承接日圓在手上，以備未來要支付日圓之用。