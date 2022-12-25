一手打造小紅書！「完美先生」毛文超　海歸棄高薪追夢

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不過說起小紅書創辦人毛文超，他「完美先生」的經歷一直是眾人討論的焦點。毛文超1985年在湖北出生，從小學開始一直維持優異成績。他在2003年參加高考，其後順利獲上海交通大學機械電子專業，2007年即將畢業之際，已經同時獲得兩間公司的聘書，最後他的第一份工作就是接受其中一間公司，加入全球排名前三、中國企業500強的「貝恩諮詢」公司（Bain & Company）。
儘管職場上無往而不利，但毛文超最熱愛的，還是旅遊，畢業後短短數年間已經去過20多個國家。但踏入社會的他只能先把旅遊放在一旁，專心衝刺事業。他在第一份工作做了兩年，接著加入貝恩資本（Bain Capital）進入創投圈，當時職業規劃是做金融業務；2011年，公司送他去美國史丹福大學（Stanford University）讀MBA。
大學濃厚的創業氛圍感染了毛文超，在參加騰訊控股（00700）主辦的創業營中，他認識了許多投資人，在交流中改變了自己的人生規劃——打算創業做跨境購物，為出國人士提供出境購物攻略，這樣的平台在當時中國境內還是一片空白。
毛文超發現「中國人出國旅行」的情況愈來愈多，全球幾乎各地都能夠看到中國遊客購客、消費。當時毛文超自己的父母打算去美國旅行，事前他特別為父母上網搜尋「購物攻略」，卻發現雖然旅遊攻略很多，但海外旅遊購物攻略卻幾乎是真空狀態。相比之下，2012年中國人海外購物（中國稱為海淘）總金額已達到1,000億美元。
自此，毛文超找準「海淘」的風口，也抓住中產階層的購物需求，決定賠償百萬元人民幣辭職後，2013年6月在上海創辦小紅書，將其打造成當時理念還很創新的內容分享平台，專門提供出境購物攻略。而這樣的平台不僅吸引了用戶點進來搜尋海外購物經驗，還會主動撰寫攻略、討論。這個現象使毛文超更堅定「用戶原創內容」的內容產生模式，基本上編輯每天的工作只是決定是否「加精」（列為精華文章），或者引導使用者在圖片或發文格式上改善。
毛文超表示，自己創業前身邊的同學會隨時隨地變成業界的「牛人」，例如前來旁聽的本科生竟是Snapchat的創辦人之一Evan Spiegel、同學的男友Kevin Systrom剛剛從Google離職，然後創辦舉世聞名的Instagram，自己在這樣耳濡目染的環境下也漸漸掌握社群時代的精神。
有趣的是，小紅書在2015年曾獲國務院總理李克強親臨考察，當時小紅書剛剛轉型做電商，推出「福利社」，短短半年銷售額高達7億元。李克強在考察時還即興改編當時小紅書的宣傳標語「今天的心情，三分天注定，七分靠shopping」，改為「今天的成績，三分靠創新，七分靠打拼」，足以顯示中共對此抱持一定程度的信賴與看好。
2018年，毛文超也決定將小紅書冠名熱門選秀綜藝《偶像練習生》和《創造101》，參賽選手入駐小紅書分享購物筆記，大批「粉絲」紛至沓來，再替小紅氣這個已經不只是「海外購物攻略」的內容平台再添人氣。
八年時間過去，毛文超成功將小紅書打造成「海外購物紅寶書」，從一開始只靠三個分享購物經驗的PDF文件，打造全球第一的「種草」（類似台灣的「推坑」用語，指推薦人購買的行為）社區。根據今年11初完成融資公布的數據顯示，該App註冊用戶約4.5億戶，每個月活躍用戶達1.6億戶，其中男性用戶佔比也逐漸提升至42%，主要營收業務為廣告，佔比80%；其餘20%為電商業務。