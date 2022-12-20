比《初戀》佐藤健還癡情！袁艾菲被老公追回　內幕超感人

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好不容易等到袁艾菲分手，老魚約她出來，前一天特地去剪頭髮，告訴髮型師：「請幫我剪一個告白會成功的髮型。」老魚說：「那天逛街完騎車送她回家，當她正要上樓時，我鼓起勇氣跟她說，可以借我抱一下下就好嗎？我用力抱著她好幾分鐘，終於擠出一句話，『可以跟我交往嗎』，她答應了，那天半夜我躺在同學的宿舍地板上，高興得睡不著。」
不過兩人戀情只維持10個月，因為雙方都還不夠成熟，很容易因為小事爭吵不斷，在老魚入伍前袁艾菲提出分手，老魚經歷了一段痛苦的失戀低潮，「常連續好幾天都夢到我們還在交往，或是已經和好了，不過睡醒後發現是一場夢。」
9年後老魚和大學同學創業，那位同學覺得當初他只是被小誤會沖昏頭，和袁艾菲分手很可惜，老魚抱著一個跟老同學敘舊的心情，試著打電話給袁艾菲，沒想到對方手機號碼都沒換，兩人開始像朋友一樣常常聯絡，因為一起看了電影《樂來越愛你》，老魚覺得那是上天給的啟示，「某天她隨口問我有沒有喜歡的女生，我說有，就是妳，我沒有在開玩笑。」過了一陣子彼此達成共識，以結婚為前提交往看看。
或許是彼此都談過幾場戀愛，各方面都更加成熟，老魚和袁艾菲復合2年就走向紅毯，老魚說：「現在我們結婚即將滿4周年，依然繼續學習如何去愛一個人，祝福大家也能幸運的遇見屬於自己的靈魂伴侶，然後，把握機會、誠實面對自己、珍惜任何一段關係。」如此感人的告白，袁艾菲卻搞笑回應：「我肚子餓了，快煮飯給我吃，不然你的初戀要活活餓死了。」