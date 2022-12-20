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金門酒廠攜手米其林入選餐廳 首推百年桂花金門高粱酒

▲金門酒廠與米其林入選餐廳中山招待所跨界合作，推出第一支利口酒─百年桂花金門高粱酒，今天發表。(圖／記者金武鳳攝，2022.12.20)
▲金門酒廠與米其林入選餐廳中山招待所跨界合作，推出第一支利口酒─百年桂花金門高粱酒，今天發表。(圖／記者金武鳳攝，2022.12.20)

記者金武鳯/台中報導

歡慶建廠70週年的金門酒廠，跨海與連續三年獲米其林餐盤推荐的中山招待所合作，推出全台限量5000瓶的百年桂花金門高粱酒，今天舉辦發表會。金門酒廠副總經理陳啟展表示，這場跨域合作，為金門酒廠帶來二大突破。中山招待所戴勝堂表示，要讓東方在地酒與法國料理激盪出創意火花。

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金門酒廠與中山招待所聯手推出二支專供酒，一是全臺限量5000瓶的「中山招待所百年桂花-金門高粱酒」，以及全臺限量500瓶的「中山招待所三年陳高專供酒」。陳啟展指出，金門酒廠酒品過往通路是上架商店販售，與中山招待所合作打開了與餐飲業合作的通路，是一大突破，可以將產品直接端上餐桌讓饕客品嚐。

▲金門酒廠攜手米其林入選餐廳，聯名推出百年桂花金門高粱酒，與三年陳高專供酒。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.20)
▲金門酒廠攜手米其林入選餐廳，聯名推出百年桂花金門高粱酒，與三年陳高專供酒。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.20)
其次，限量5000瓶的百年桂花金門高粱酒，是金門酒廠首次投入利口酒調味酒品製作，以金門高粱酒的醇厚，萃取百年桂花香氣與色澤，使得金門高粱酒獨有的香、純、甘、冽，添上桂花優雅柔和的層次風味，是金門酒廠在產品方面的另一突破，見證老酒廠持續在創新超越。

至於雙方合作是何因緣？中山招待所戴勝堂表示，身為金門高粱酒資深愛好者之一，一直在培養「法式餐點搭配東方白酒」的客人，因此每到歲末轉冷之際，他會將個人窖藏的金門高粱酒做為搭餐首選，累積不少饕客慕名而來，其中包括金門酒廠楊總經理，在獲悉他有意以中山招待所所花─桂花釀酒後，透過他的牽線，認識南投桂花森林，挑選到顏色美，香氣夠的百年桂花樹，終於促成這次合作。

發表會上，戴勝堂再三強調，金門酒廠得天獨厚的製酒環境與專業技術，在百年桂花-金門高粱酒的合作中，見證了金門酒廠在大自然蘊含的規則中，搭配高難度工藝，調配超過162支酒樣，只為萃取桂花最佳色澤與香氣，以酒勾酒，入口清雅甘醇，回味怡暢。

戴勝堂說，搭配美食，東方白酒不輸歐洲葡萄酒，百年桂花金門高粱酒，將讓饕客喝到不一樣的高粱酒，中山招待所要提供做為餐後甜品搭配酒，另一款中山招待所三年陳高專供酒，也將提供搭餐，讓東方在地酒與法國料理激盪出創意火花。

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