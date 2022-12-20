台南殺警案開庭！正逢殉職警生日　家屬淚崩：求判死刑

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法醫檢驗發現，凃員身上有17處刀傷，最嚴重傷勢為左邊頸動脈被切破，另外胸部也中了一刀，刺傷肋間動脈，達右上肺葉；而曹員則是受有38處刀傷，最嚴重傷勢為胸部深度刀傷。
林信吾犯案後，騎乘贓車到土城高中廁所內，清洗血跡，並丟棄兇刀，再搭計程車回到中西區赤崁樓附近，期間為躲避查緝，他還分多次轉乘公車、計程車。
案發當天深夜11時許，林信吾在新營二度偷機車，並到超商持槍行搶，這才給了專案小組破案契機，警方調閱周遭監視器發現，林信吾搶完超商後，棄車搭白牌計程車往高雄，隨後又到和欣客運買票想北上，隔天清晨4時許，警方在和欣新竹站四個方向佈下天羅地網，趁林信吾一下車便一擁而上將他壓制逮捕。
今天開庭時，林信吾在法庭上供稱，動手殺人是因為自己喝醉，加上當時被警員噴了滿臉辣辣椒水，才會一時控制不住，但計程車司機則指出，林嫌在土城高中搭車時，行為舉止都與正常人無異，完全不像是喝醉的人，對此，凃明誠二姐在庭上多次落淚，甚至一度掩耳無法再聽下去，不過她也表示，雖然每次開庭都會喚起可怕記憶，但為了給弟弟一個公正判決，不論多可怕、難過都不會逃避。
而另名殉職警曹瑞傑的胞兄曹瑞龍則說到，事情發生後，自己痛苦到難以入眠，甚至還因此住院，今天開庭正好是弟弟的生日，以往2人都會一同慶祝，但從今以後卻再也沒辦法了，如果今天就是宣判日，相信處林信吾死刑，會是給瑞傑最好的收日禮物。（編輯：陳苾暐）