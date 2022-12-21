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強烈冷氣團南下今越晚越冷！凍到聖誕節　11縣市低溫特報

▲中央氣象局表示，今（21）日強烈大陸冷氣團南下，上半天感受濕涼，下半天就逐漸轉乾冷，各地傍晚之後都明顯轉冷。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局表示，今（21）日強烈大陸冷氣團南下，上半天感受濕涼，下半天就逐漸轉乾冷，各地傍晚之後都明顯轉冷。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（21）日強烈大陸冷氣團南下，主要是影響北台灣地區，雲量明顯增多、降雨機率也增加，在基隆北海岸及山區降雨較明顯，不過整體雨勢短暫，上半天感受濕涼，下半天就逐漸轉乾冷，花東地區也有局部短暫雨，而中南部天氣變化不大，大多為多雲到晴；溫度方面，白天高溫北台灣降到17、18度，而中南部及花東普遍仍有20至23度，高屏地區會再更溫暖一些，不過各地傍晚之後都明顯轉冷，晚上中部以北及宜蘭低溫為11、12度，南部及花東也只有14、15度，局部有輻射冷卻影響溫度會再更低一點。

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另外氣象局針對新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、金門縣等地區發布低溫特報，今日傍晚起至22日上午，易有局部10度以下氣溫發生，請注意防範。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
氣象局表示，週四至下週日受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨；此波冷空氣氣溫呈漸進式下降，預計週五有另一波更強的冷空氣南下，週六、下週日清晨低溫在中部以北及宜蘭只有9至10度，其他地區也只有12至14度，輻射冷卻影響局部溫度會再更低一些，請大家務必做好防寒工作。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，明日至下週日乾冷空氣持續南下。各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降；明日接近「強烈大陸冷氣團」(台北氣象站≦12度)定義、週五至下週日則有觸及「寒流」(台北氣象站≦10度)定義的機率；整體強度雖不如上波，白天各地在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，部分平地最低氣溫仍將降至6至8度，民眾應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。

吳德榮指出，下週一清晨氣溫仍偏低，白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二西半部仍晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。（編輯：倪浩軒）

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