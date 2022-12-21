中國掀退燒藥之亂！台大醫曝黑市瘋搶：一瓶70元飆到2萬
近來中國大量爆發搶藥潮，國內也有部分民眾買購買普拿疼、退燒藥等藥寄給住在對岸的家人，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也在日前特別提及此事，提醒民眾依需求適量購買，指揮中心將持續監測市場供需狀況。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日深夜也在臉書發文，透露自己在上海的朋友表示，一瓶700多元的退燒藥，如今在黑市竟要花將近兩萬台幣才能買到。
編輯中心/綜合報導
施景中表示自己的朋友在上海，分享群組內流傳的消息，「一瓶5人民幣的退燒藥，已經節節攀升到2800，而甚至到了同一天晚上，已經飆漲到 4000-4500人民幣了」，施景中不禁感慨，「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」
施景中強調，「我對他們、特別是老人與小孩，寄予無限同情；我許多認識的醫師朋友也已染疫。但對他們伸出援手，真的能幫到他們嗎？」
施景中直言，看新聞說現在救援物資大部分都送到北京，但他當地的朋友卻說，「不知道為什麼，黑市的黃牛似乎總能囊括這些物質；沒辦法的人，永遠都買不起或買不到。」施景中最後結論，「阿彌陀佛，願災難儘速平息」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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