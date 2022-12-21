泰移工住家私種大麻！一審輕判 二審「1句證詞」改重判
一名泰籍移工沙達，在2021年7月間於高屏區河床種植大麻、9月間又在大寮區潮隆路的住處自行栽種，警方接獲線報到場查緝後，訊後依毒品罪送辦，原先一審時地院採信他種大麻「自用」說，獲判1年2個月，檢方上訴後，高雄高分院發現沙達曾供稱「大麻拿來交換安毒」，因此改判5年2個月徒刑，服刑完畢後將被驅逐出境。
編輯中心／綜合報導
據了解，沙達因其在河床上種植的大麻被溪水沖毀，遂在住處陽台另起爐灶，高雄警小港分局接獲線報，前往現場人贓俱後，訊後依毒品罪送辦。案經地院審理，一審沙達供稱大麻種植完全是自用，且多數大麻都尚未成熟且數量不多、更無證據流入市面，因此輕判1年2個月徒刑。
檢方不服上訴，高雄高分院發現沙達曾在檢警偵辦階段及羈押庭中都供稱「用大麻交換安毒」，友人也證實此事，因此二審逆轉，改判5年2個月徒刑，後續將於服刑完畢後被驅逐出境。（編輯：林莞茜）
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