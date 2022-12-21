台積電回神！台股早盤漲逾百點 鋼鐵人奮起、生技股回穩
美股昨（20）日震盪後小幅收高，其中3大指數終止連續四個交易日的跌勢，唯費半指數獨黑。台北股市今（21）日以14205點開出，早盤一度上漲110點，最高來到14280點，權值王台積電回神，早盤漲約4.5元，來到462元。今日鋼鐵股發動攻勢，威致、佳大、海光等多檔直奔漲停板。另外，生技股回穩，健亞、強生勁揚6至7%以上。
記者鄭妤安／台北報導
美股20日道瓊上漲92.20點，或0.28%，收32849.74點。那斯達克指數上漲1.08點，或0.01%，收10547.11點。標普500指數上漲3.96點，或0.10%，收3821.62點。費城半導體下跌16.22點，或0.62%，收2583.64點。
台北股市今日以14205點開出，早盤一度上漲110點，最高來到14280點，漲幅約0.70%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲約4.5元，來到462元，漲幅約0.50%。晶圓二哥聯電上漲超過1%，至42.35元。世界先進、力積電則分別上漲約0.6%、0.3%。
其他重要電子股，如聯發科小漲0.15%，鴻海漲約1%，來到101元。而南亞科、和碩、緯創、旺宏、英業達、華碩走勢疲弱，日月光上漲約0.86%，台達電則上漲0.35%。
今日鋼鐵股奮起，其中，威致、佳大、海光等多檔直奔漲停板，高興昌、第一銅、春源、華新、春雨、中鴻、官田鋼、大成鋼、新光鋼、新鋼、中和、東和鋼鐵等強漲約2至9%以上。另外，生技股回穩，健亞上漲逾7%，強生上漲逾6%，南光、松瑞藥漲逾5%，鈺緯、中化、益得、合一、和康生、美時漲約2至4%以上。