日圓飆升！台幣早盤也升破30.7元 但換匯價回0.23字頭
日本央行意外調高殖利率曲線控制上限，日圓兌美元飆升來到131價位，加上美元指數走弱並跌破104，新台幣兌美元今（21）日早盤持續升值，並升破30.7元，一度來到30.67元、升值5分，目前在30.7元上下震盪。不過，由於日圓升幅大於新台幣，日圓兌新台幣換匯價也升回到「0.23字頭」。
記者顏真真／台北報導
在投資人稍微擺脫對市場不確定性和經濟衰退的擔憂，美股4大指數收紅，其中道瓊工業指數上揚92.20點， 0.28%，收32849.74點；標普500指數漲3.96點，漲幅0.10%，收3821.62點；那斯達克指數小漲1.08點，漲0.01%，收10547.11點；費城半導體指數下跌16.215點，漲0.62%，收2583.644點。台股今日開盤漲35.03點，加權股價指數以14205.06點開出，並漲逾百點，一度來到14287.56點。
國際匯市部分，美元指數進一步跌破104價位，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中日圓更在日本央行調升殖利率曲線控制上限，升破132兌1美元，目前來到131.74附近，韓元也升值見1286.70兌1美元，人民幣兌美元中間價也升值來到6.9650價位。
至於新台幣兌美元今日早盤同樣續升，林隨著台股走揚及亞幣升值，加上月底出口商有實質拋匯需求，進一步升破30.7元，一度來到30.67元、升值5分，目前在30.7元震盪整理。
不過，由於日圓兌美元飆，也使得日圓兌新台幣換匯價升回「0.23字頭」，昨日台灣銀行日圓現鈔賣出價收在0.2353元，創近7個月新高，今日早盤台銀換匯賣出價進一步來到0.237元。