NBA／鳳凰城太陽新老闆曝光　預估用1229億天價買下這2隊

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太陽隊創下紀錄的40億美元銷售額，也代表NBA球隊的市值正不斷攀升，在此之前，蔡崇信曾在2019年以23.5億美元的NBA紀錄買下了布魯克林籃網，Tilman Fertitta在2017年以22億美元收購了休斯頓火箭， Steve Ballme在2014年以20億美元收購了洛杉磯快艇。
United Wholesale Mortgage是一家總部位於密西根州的批發抵押貸款公司，總裁兼首席執行官Ishbia多年來一直尋求經營一支NBA或NFL球隊的機會。他曾是密西根州大的替補隊員，也是斯巴達人隊2000年拿下全國冠軍的一員。他與名人堂教練Tom Izzo保持著密切關係，此前他曾向該校籃球項目捐贈了3200萬美元。
Ishbia在聯盟辦公室中廣為人知，且備受推崇，他和包括聯盟總裁Adam Silver在內的許多人都建立良好的關係。消息人士稱，他將必須接受背景調查和理事會的投票批准，但預計只是一種形式上的動作而已。
「我非常高興能成為鳳凰城太陽隊和水星隊的下一任經營者。」Ishbia在一份聲明中說道，「兩支球隊都擁有令人難以置信的球迷基礎，在過去的幾個月裡，我感受到這裡的活力。」