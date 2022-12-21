銀髮族增3倍！數位支付成民眾付款首選　集中3支付錢包　

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據萬事達卡調查顯示，有68.1%的消費者在今年至少註冊1款以上全新的支付錢包，而註冊數達10個以上支付錢包的消費者，更較去年成長5倍。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，台灣數位支付業者百家爭鳴，民眾雖受各式促銷影響註冊多個支付錢包，但萬事達卡調查發現，有近9成消費者日常使用的支付錢包最多不超過3個，利用支付錢包消費每筆金額逾250元的消費者也已超過半數，成長幅度近1成，顯見消費者對於使用特定支付錢包忠誠度高。
此外，萬事達卡從調查中也觀察到消費者期待各個支付錢包能夠用在更多地方，並更加重視商戶是否提供多樣支付選擇。因此，如何提升民眾的黏著度與持續擴大支付使用場景，將是各支付業者未來面臨的重要課題之一。
萬事達卡同時發現，消費者經常遇到商戶無法提供數位支付服務，而有近45%的受訪者表示必須因此使用現金。面對目前市場上繁多的數位支付品牌，有90%的消費者仍希望在更多地方可用數位支付來付款。在開發新功能方面，也有77%的消費者希望自己所使用的支付錢包，能夠擁有附隨電子支付帳戶儲值卡 ，僅用電支帳戶綁定就可嗶進全世界的商家，使用場景更無遠弗屆。
儘管支付優惠回饋仍是消費者在選擇使用支付錢包的首要考量，但萬事達卡分析，有55.9%消費者表示在挑選支付錢包時，會重視是否可在更多地方使用。而不同年齡族群挑選支付錢包的考量因素也有所差異，20歲到30歲的年輕世代最重視優惠回饋方案與單一支付錢包能否在多數消費地點使用；50歲到65歲的中高齡族群則是更加重視資安保障程度以及是否有繳納水電費等附加功能。
便利商店、超市、網購與量販店亦是消費者最頻繁使用數位支付的4大場景，尢其隨著電支條例於去年7月正式上路後，零售業者紛紛加入支付戰局並搶攻商品隨取服務市場，同時運用各自累積的會員資料庫精準推播優惠訊息以提升用戶黏著度與忠誠度。
調查結果指出，有超過25%的消費者今年開始透過數位支付購買超商、量販店的商品隨取券，且有近1成消費者開始固定訂閱咖啡、衛生紙等日常消費品，顯示零售業數位支付平台帶來的全新消費模式正改變消費者日常購物的習慣。此外，該調查也觀察到，透過線上繳納水電費等日常開支的消費者成長比例翻倍，從去年的32.8%上漲至今年的68.6%。
實體通路繳費不僅有移轉至數位支付的趨勢，同時也逐步被各類型的網銀功能取代，萬事達卡調查發現，台灣民眾已習慣依賴數位金融生活，且對網銀有很高的黏著度，近3成民眾每天都會使用網銀服務。
雖然目前市面上有實體銀行的網銀服務、數位銀行（帳戶）、純網銀等3種不同選擇，但仍有4成消費者僅會選擇使用1款服務，其中以實體銀行延伸出的網銀服務最受民眾青睞，除最常使用轉帳、查詢交易紀錄等基本功能外，亦有高達76%民眾會透過網銀服務申辦貸款、外幣匯兌或繳納水電費等生活帳單，相對民眾對新興純網銀的採用度仍相對偏低。
根據萬事達卡調查發現，「不需要更多銀行帳戶、對品牌不熟悉、有資安疑慮」是民眾不選擇使用純網銀的主因，但同時開立使用實體銀行網銀、數位銀行帳戶及純網銀的民眾已有26.3%，顯示消費者正慢慢開始嘗試使用新興金融工具享受數位金融生活。