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太肥害死傑克？凱特溫絲蕾忍25年爆粗口：我一點也不胖

▲凱特溫絲蕾（右）回憶拍完《鐵達尼號》被輿論霸凌。（圖／翻攝自IMDb）
▲凱特溫絲蕾（右）回憶拍完《鐵達尼號》被輿論霸凌。（圖／翻攝自IMDb）

娛樂中心／綜合報導

科幻史詩鉅作《阿凡達》相隔13年推出續集《阿凡達：水之道》，主演之一的奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）近日跑宣傳時，聊到25年前拍完《鐵達尼號》，自己的身材就經常遭外界羞辱，她首度對此事回應，爆粗口反擊：「我他X的一點也不胖！」

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▲凱特溫絲蕾宣傳新片《阿凡達：水之道》。（圖／二十世紀影業提供）
▲凱特溫絲蕾宣傳新片《阿凡達：水之道》。（圖／二十世紀影業提供）
1997年《鐵達尼號》上映後，出現不少批判凱特溫絲蕾身形的酸言，稱她「肥溫」、「蘿絲太胖害死傑克」，質疑結尾蘿絲若讓傑克（李奧納多狄卡皮歐飾演）一起爬上門板，摯愛就不會被海水凍死，對此，凱特溫絲蕾上Podcast節目受訪回擊：「他們為什麼對我這麼刻薄？他們太刻薄了 ！我（那時候）甚至他X的一點也不胖！」

▲李奧納多（左）被賜死的結局讓部分影迷無法接受。（圖／翻攝自IMDb）
▲李奧納多（左）在《鐵達尼號》被賜死，部分影迷無法接受。（圖／翻攝自IMDb）
凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時才20多歲，面對批評只能默默隱忍，如今47歲的她地位不可同日而語，她說假如回到過去，自己會告訴記者、酸民：「你們怎麼可以這樣對待我？我是年輕女生，體態正在變化、還在搞清楚發生什麼事，我非常不安、害怕，請不要讓事情變得更複雜！」凱特溫絲蕾說：「那是一種霸凌，你知道的，實際上已經近乎到辱罵的程度了！」

▲▼凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時的體態備受議論。（圖／翻攝自IMDb）
▲▼凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時的體態備受議論。（圖／翻攝自IMDb）
▲▼凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時的體態備受議論。（圖／翻攝自IMDb）
▲▼凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時的體態備受議論。（圖／翻攝自IMDb）
▲▼凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時的體態備受議論。（圖／翻攝自IMDb）
對於《鐵達尼號》悲劇結局設定引起爭議，導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）近來透露，他為此做了一項科學研究，證明傑克和蘿絲不可能同時趴在同一塊門板上而獲救，期盼永久平息一切質疑。詹姆斯柯麥隆找了兩位和凱特、李奧體重相同的人，在他們身上放傳感器，並把兩人泡在冰水裡，「答案是他們都不可能活下來，只有一個人能活下來」。（編輯：楊穎軒）

▲詹姆斯柯麥隆（左）與專業人士以科學角度做實驗，結果證實傑克和蘿絲不可能同時倖存，一定要有一人犧牲。（圖／翻攝自IMDb）
▲詹姆斯柯麥隆（左）與專業人士以科學角度做實驗，結果證實傑克和蘿絲不可能同時倖存，一定要有一人犧牲。（圖／翻攝自IMDb）

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