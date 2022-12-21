太肥害死傑克？凱特溫絲蕾忍25年爆粗口：我一點也不胖
科幻史詩鉅作《阿凡達》相隔13年推出續集《阿凡達：水之道》，主演之一的奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）近日跑宣傳時，聊到25年前拍完《鐵達尼號》，自己的身材就經常遭外界羞辱，她首度對此事回應，爆粗口反擊：「我他X的一點也不胖！」
娛樂中心／綜合報導
1997年《鐵達尼號》上映後，出現不少批判凱特溫絲蕾身形的酸言，稱她「肥溫」、「蘿絲太胖害死傑克」，質疑結尾蘿絲若讓傑克（李奧納多狄卡皮歐飾演）一起爬上門板，摯愛就不會被海水凍死，對此，凱特溫絲蕾上Podcast節目受訪回擊：「他們為什麼對我這麼刻薄？他們太刻薄了 ！我（那時候）甚至他X的一點也不胖！」
凱特溫絲蕾拍《鐵達尼號》時才20多歲，面對批評只能默默隱忍，如今47歲的她地位不可同日而語，她說假如回到過去，自己會告訴記者、酸民：「你們怎麼可以這樣對待我？我是年輕女生，體態正在變化、還在搞清楚發生什麼事，我非常不安、害怕，請不要讓事情變得更複雜！」凱特溫絲蕾說：「那是一種霸凌，你知道的，實際上已經近乎到辱罵的程度了！」
對於《鐵達尼號》悲劇結局設定引起爭議，導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）近來透露，他為此做了一項科學研究，證明傑克和蘿絲不可能同時趴在同一塊門板上而獲救，期盼永久平息一切質疑。詹姆斯柯麥隆找了兩位和凱特、李奧體重相同的人，在他們身上放傳感器，並把兩人泡在冰水裡，「答案是他們都不可能活下來，只有一個人能活下來」。（編輯：楊穎軒）