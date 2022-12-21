桃園市政府今總辭　鄭文燦與局處長拍畢業照

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鄭文燦指出，桃園正在發展的關鍵時刻，包括桃園航空城計畫、亞洲矽谷計畫、前瞻基礎建設計畫、三心六線軌道建設、桃園鐵路地下化、龍科三期開發等，都關係桃園未來競爭力提升，希望透過8年打下的好基礎，讓桃園未來發展更好。
鄭文燦表示，市府團隊工作成績是受到肯定，8年來從各種媒體、民調機構的評比，桃園都在六都中名列前茅，城市各種指標評比也都拿到好成績，獲得五星市長跟市政肯定，一直到第八年卸任前，市民滿意度都還達75％，大家努力是值得的！
鄭文燦提到，自己常說「能為故鄉做事是一件幸福的事」，政務官不管來自哪裡，都在桃園努力實現市民的期待、努力完成市政計畫，即使在疫情期間，大家仍兢兢業業，防疫和市政同時並進，有人8年都擔任局長，也有人中間轉任，不管任期長短，大家目標一樣，共同承擔責任也共同分享榮耀，相信都是團隊在公職生涯中難忘的記憶。
除了謝謝團隊的付出，鄭文燦強調「愛桃園、挺桃園本來就是我們的DNA」，希望下一任張善政市長領導的市府團隊能落實政見 、承載市民期待，也能完成重大建設計畫，最後他再次感謝所有政務官及各單位同仁，「8年做好做滿，讓桃園可以改變、可以進步，相信8年努力是值得的，希望大家珍惜，期盼桃園未來發展更好，再次祝福最珍愛的桃園發展更好，城市幸福不斷落實！」