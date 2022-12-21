鋼鐵、航運族群撐盤！台股終場上揚64點 台積電漲1.5元
美股昨（20）日3大指數終止連續四個交易日的跌勢，唯費半指數獨黑。台北股市今（21）日終場上漲64.37點，收在14234.40點，漲幅0.45％，成交金額新台幣2199.17億元。權值王台積電漲約1.5元，收在459元，漲幅0.33%，其他大型電子股走勢分歧。今日盤面焦點則有鋼鐵股，燁興、威致等多檔漲停，航運股同樣也是領漲指標，另外，生技醫療股回穩，觀光概念股也紅通通。
記者鄭妤安／台北報導
美股20日道瓊上漲92.20點，或0.28%，收32849.74點。那斯達克指數上漲1.08點，或0.01%，收10547.11點。標普500指數上漲3.96點，或0.10%，收3821.62點。費城半導體下跌16.22點，或0.62%，收2583.64點。
台北股市今日以14205點開出，早盤最高一度漲至14291點，終場上漲64.37點，收在14234.40點，漲幅0.45％，成交金額新台幣2199.17億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電漲約1.5元，收在459元，漲幅0.33%。晶圓二哥聯電小漲0.36%，至42元。世界先進、力積電則分別上漲約0.86%、1.08%。
其他重要電子股，如聯發科上漲1.24%，鴻海收在平盤上，日月光漲近2%，台達電則小漲0.18%。而南亞科、緯創、旺宏、英業達、華碩走勢較為疲弱，下跌約1％。
今日盤面焦點有鋼鐵股，其中燁興、威致、新鋼、佳大、海光等多檔在開盤後不久直奔漲停板，中鋼、第一銅、中鴻、官田鋼、聚亨、燁輝、運錩強漲約4至9%。航運股也是領漲指標，中航表現搶眼上漲 7% ，貨櫃三雄、航空雙雄漲約2至4%不等。
另外，生技醫療股回穩，大江、南光、強生強攻漲停。觀光概念股也紅通通，雄獅、鳳凰、六角、雲品、老爺知上漲3至5%。