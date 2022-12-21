嚴格清零三年！中國財政赤字破紀錄　經濟改善前還有通膨

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《彭博社》分析指出，財政赤字創新高的原因來自不斷增長的支出與清零政策下的收入萎縮。
根據中國財政部計算，2022年中國的財務狀況呈現赤字新高，自今年1月至11月以來，包含一般公共預算與各級政府的資金預算，財政赤字總共來到7.75兆人民幣，相當於新台幣34兆元。
就數據來看，過去11個月以來，中國一般公共收入減少了3%，僅達18.55兆人民幣，買賣房產繳納的稅入則減少了23.8%，而今年一般公共支出則來到22.73兆人民幣；另外，中國因為長時間的嚴格封控導致消費者減少開支，在11月中國消費品零售總額比起去年下降5.9%，全國城鎮調查失業率則從10月份的5.5%上升到5.7%，工業生產失去動能外，在建築、機械和其他固定資產的投資也呈現放緩。
《華爾街日報》則提到，經濟學家認為放鬆疫情管控意味著明年中國經濟前景將改善，法國外貿銀行（Natixis）駐香港的亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）就表示，中國在重新開放的政策方面對全球經濟影響重大。
《經濟學人》的預測則擔憂隨放棄清零、迅速開放所導致的通貨膨脹，報導中提到明年中國可能會出現報復性的國際旅行，而當中國人開始再次蜂擁出國，外匯儲備減少以及人民幣貶值將勢不可擋。