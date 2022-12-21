阿喜神還原《初戀》劇照「激似滿島光」！網見男主角崩潰
Netflix原創日劇《First Love 初戀》開播後，全球掀起一波「初戀」熱潮；日前網紅「半調子文青」看完後也發表感想，透露看《初戀》男、女主角佐藤健、滿島光的長相，就像在看謝哲青、阿喜（林品育）在談戀愛，讓網友笑翻：「回不去了！」而阿喜近日也與「台灣孔劉」梁赫群一起拍攝《初戀》經典劇照，立刻掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
梁赫群自封「台灣孔劉」，時常模仿南韓男星孔劉的照片，雖然每次PO出後都遭到網友吐槽，但他似乎不在乎，也算是另類樂趣。而近日《初戀》正夯，他暫時不當孔劉，跟風改當《初戀》男主角「佐藤健」，還特意找來被說外型神似女主角滿島光的阿喜一起還原經典劇照。
只見照片中，梁赫群與阿喜頭靠頭躺在地上，身上穿著和佐藤健、滿島光一樣配色的衣服，成功還原經典劇照，上方《初戀》字樣也改成「初戲」。梁赫群在貼文中表示：「我就問，初戀是戀人的最初，但是卻不會是最終。」更Hashtag「我就問，傻傻分不清楚，台灣佐藤健。」阿喜則在留言處回應：「先道歉總是沒錯的，Sorry啦」。
貼文及照片一出，阿喜大受網友稱讚，「女主角超像欸，要不是男主角露出馬腳，我真的認不出來」、「阿喜一模一樣欸」、「真的是一模一樣，我說女生」、「真的太像了啦」、「阿喜完全一樣啊」；不過梁赫群就不同了，狂被吐槽，「凍傷了嗎？」「太好笑」、「初四了」、「請退下」、「是出戲吧XD」、「初殯也可以」，就連藝人郭昱晴也看不下去，開玩笑直呼：「初（出）戲......」，王思佳也笑回：「右邊的長相不只出戲，還會出事！」琇琴則稱讚：「女主角大獲全勝，男主角可以還給我嗎」。（編輯：郭佩蓉）