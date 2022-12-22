高市水利局推出汙水管免開挖工法 預估可延壽汙水管30年
為解決高雄市部分汙水下水道逐步邁入高齡化、延長管線壽命，及汙水管破裂造成馬路上天坑狀況的影響。高市府水利局有別於傳統開挖置換管線，改採「免開挖」區段，直接在既有管道內「穿新衣改」，既不需開挖道路大幅縮短施工時間，也使管線得以延長壽命，目前已修繕72公里管線，預估可延壽30年。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市污水下水道自民國68年至今已邁入40年，部分污水管已步入「高齡」，污水管長期受到排放物質導致腐蝕、漏水等劣化，或其他因素造成受損，一旦地下管線損壞，容易造成路基流失致路面出現「坑洞」，水利局表示，為維持污水設施機能並避免災害發生，除每年清疏污水管長度高達50公里，也規劃老舊污水管透過下水道專用閉路電視檢視狀況，受損管線採用免開挖工法翻修。
水利局表示，延壽翻修工程全方位提升管線品質，包括管材的結構性、抗壓性、耐化學性及輸水能力等。汙水管長期受到排放物質導致腐蝕、漏水等劣化，或其他因素造成受損，一旦地下管線損壞，容易造成路基流失致路面出現「天坑」，今年在鳳山區文昌一街出巷2米深大洞，就是汙水管破損導致。
高雄市汙水下水道普及率近50%，隨著使用時間愈久所需維護經費愈高，也是一大財政負擔，水利局指出，今年高雄市政府投入3億元修繕汙水管長度約10公里，是以往年平均修繕長度的2倍，其中最大管徑高達2000mm，顯示高雄市對於管線安全性之重視與決心。