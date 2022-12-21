中市公佈小內閣　副市長王育敏、研考會主委是徐巧芯老公

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研考會主委由劉彥澧接任。35歲的他是最年輕首長，東吳大學企管系碩士，淡江大學國際事務與戰略研究所博士班，曾任網路溫度計總編輯、大數據股份有限公司分析總監等，專長大數據分析與政策研究，另個受矚目身份是台北市議員徐巧芯的老公。原研考會主委吳皇昇因家庭因素請辭。
其他的新首長，包括財政局長由64歲的土地銀行副總經理游麗玲接任。游麗玲是盧秀燕的政大地政系學姐、美國紐澤西理工學院碩士。原財政局長羅仙法申請退休。
教育局長蔣偉民59歲，國立清華大學碩士與教育博士，曾任新竹市教育處處長、新北市教育局副局長。原教育局長楊振昇任滿重回學界。
都發局長由原南投縣政府建設處長李正偉接任。李正偉53歲，中原建築學士、台大城鄉所碩士，曾任職台中市政府工務局、建設局、都發局、文化局等局處任職13年。原都發局長黃文彬回到業界。
農業局長由行政院農委會技監張敬昌接任。張敬昌台中人65歲，興大水土保持學士、碩士與農業博士，曾任中市建設局農林畜產課課長、彰縣農業局長與秘書長、農委會農田水利處長。原農業局長蔡精強任滿退休。
觀旅局長由現任交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳美秀接任。陳美秀59歲，曾任交通部路政司科長、觀光局組長，深耕觀光領域超過34年。原觀旅局長韓育琪重回業界。
社會局長由廖靜芝回任。廖靜芝63歲，台大社會系畢業，文大勞研所碩士，曾擔任內政部兒童局主任秘書、台中市政府社會局長。原社會局長彭懷真任滿回學界。
消防局長由現任新竹縣消防局長孫福佑接任。孫福佑59歲、警大警政研究所碩士，曾在北市、宜蘭、北縣、基隆、竹縣、彰縣警局服務，有9年消防局長經驗。原消防局長曾進財退休。
原住民事務委員會主任委員林益陸（Pilin Suyan)職位，暫由原民會主任秘書楊馨怡代理。
至於續任的15位首長，有民政局長吳世瑋、經濟發展局長張峯源、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、水利局長范世億、勞工局長張大春、衛生局長曾梓展、環境保護局長陳宏益、文化局長陳佳君、地政局長吳存金、法制局長李善植、新聞局長鄭照新、地方稅務局長沈政安、運動局長李昱叡、客家事務委員會主任委員江俊龍。