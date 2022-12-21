山老鼠趁寒流盜伐！林警頂0度低溫 徹夜埋伏秒逮4越男
山老鼠寒流出沒！林務局南投林區管理處確接獲情資，會同警政署保7總隊第6大隊、仁愛警分局、移民署等人，頂著0度低溫前往埋伏，19日深夜於南投縣屯原附近當場查獲正要將贓木運下山的山老鼠集團，現逮4名越南籍嫌犯、查扣扁柏角材4塊，總重142公斤。
編輯中心／綜合報導
林務局南投林區管理處獲報有山老鼠集團，聘雇外籍移工盜伐珍貴林木，因此和警政署保7總隊第6大隊、仁愛警分局與移民署中區事務大隊科技偵查隊、南投專勤隊共同規劃「滅鼠任務」組成專案小組，19日深夜，頂著寒流來襲山區0度低溫，徹夜埋伏，果然在省道台14線終點99公里處，發現有4名外籍男子，準備要將贓木運輸下山，遂立即前往攔檢，成功逮捕該山老鼠集團，並查扣贓木台灣扁柏角材4塊，總重142公斤。
林管處長李政賢對林警同仁不畏寒冬低溫、戮力守護山林，深表欣慰，同時也呼籲消費者，在購買木製品時，要認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明的木製品，成為山老鼠幫兇；而外籍移工涉入盜伐案件日趨嚴重，不肖嫌犯貪求暴利，嚴重破壞林木生長及森林生態，請民眾若有盜伐情資可撥打保林專線0800-000-930，或利用林務局「山老鼠雷達站」LINE通報平台舉發不法。
林管處另表示，《森林保護辦法》第30條已公告修正，凡舉發盜伐案件因而人贓俱獲者，自警察機關移送地檢署偵辦起30天內，就發給舉發人定額5萬元獎金，當檢察官偵查終結提起公訴，再按查獲贓物市價10%發給獎金，檢舉獎金最高額提高至500萬元。（編輯：林莞茜）