藝術家「白魚」致力慈善公益　幫助弱勢兒童

國際知名藝術家林伯禧(白魚)上週與義大利米蘭Alfredo Pizzo Greco博物館簽訂長期合作協議，將致力國際藝術研究，林伯禧今(21)日更宣布，白魚藝術基金會和米蘭Ariel Foundation簽訂慈善公益合約，將一起幫助弱勢兒童，同時把在台灣創立的「無隅」（Infinity Art）畫派在Listone Giordano Arena跟當地藝術文化人士共同研討。
記者陳美嘉／高雄報導
林伯禧1960年出生於台灣，榮獲比利時皇家美院終身榮譽教授，常年遊走於歐洲駐地創作、舉辦個展，並與當地藝術學院研討交流。2021年更榮獲梵蒂岡博物館典藏〈富貴平安〉，現任教宗方濟各親自接收。
林伯禧表示，現今的Listone Giordano Arena，除了是一個展覽空間，更是一個研討、學習與公共集會之地，是一個思考未來、創造文化、分享想法、傳遞知識和價值觀的地方。此次和當地藝術文化人士探討「無隅」（Infinity Art）寬廣前瞻的思維，格外別具意義。
從小就習畫的林伯禧，學過油畫、水墨畫、西洋畫等，十幾年前開始以礦物顏料創作，其中不乏純金箔、加拿大白鑽、珊瑚末和祖母綠等高級礦石，而這種顏料不僅色彩飽和度高，還可保存百年以上，他認為，「寶石恆久遠，尤其祖母綠是沒人敢使用，一顆品質較好就要數十萬。」由於顏料取得不易，他經常往國外尋找顏料，且每個時期的顏色都不一樣，也就是說每當完成一幅畫，下一幅畫可能就沒有某一個顏色，更顯每幅畫的珍貴。