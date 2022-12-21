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冬至「6生肖」運勢超旺！第1名苦熬出頭：財運爆發過好年

▲迎來冬至，命理專家公布節氣運勢，6生肖運勢超旺，尤其第一名熬過犯太歲，可以準備過個好年了。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲迎來冬至，命理專家公布節氣運勢，6生肖運勢超旺，尤其第一名熬過犯太歲，可以準備過個好年了。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

迎來24節氣「冬至」，國際天星風水命理老師邱彥龍點名6生肖準備翻身，包括馬、蛇、兔、猴、牛、虎在接下來的節氣（12月22日至明年1月5日）運勢強勁，尤其是位居第一名的生肖，辛苦熬過今年犯太歲，將迎來不錯的財運，等著不錯的收入過個好年。

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◾Top 6：生肖馬
屬馬的朋友，在這段時間，偏財運和工作運都極強，勞動與技術能使你得到不少的財富，切記謹慎投資，不要把辛苦賺來的錢打水漂。

◾Top 5：生肖蛇
屬蛇的朋友，在這段時間，偏財運極強，有機會賺一筆大單，只要持續努力，好事將接踵而來；有些人會投資在自己的小孩或男女朋友身上，也是不錯的選擇，建議用在學習方面為最優，如果花在玩樂上，會發現只是過眼雲煙，感受很快就忘了，最後有浪費的感覺。

◾Top 4：生肖兔
屬兔的朋友，在這段時間，正財、偏財運都很好，並且小有名氣，有機會掌握趨勢，替自己過年前增添一筆財富，周邊的人沾沾福氣，也會有同等的效果。

◾Top 3：生肖猴
屬猴的朋友，在這段時間，能得到另一半和合夥人的加持與幫助，在事業上有極強的幸運，許多的貴人會出現，會有如魚得水的感覺，幸運之神與你相伴。

◾Top 2：生肖牛
屬牛的朋友，在這段時間，外出運與工作運極佳，有機會擁有大財，在社團或企業裡升官，得到榮譽與讚賞，默默地累積，最終將有回收。

◾Top 1：生肖虎
屬虎的朋友，在這段時間，非常適合打知名度，獲得高流量與財運，得到眾人的喜愛，許多的工作機會與合作機會找上門，年前能有不錯的收入，過個好年。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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