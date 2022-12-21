郭雪芙跳NewJeans《Hype boy》超會扭！熱舞片辣暈30萬人
34歲女星郭雪芙過去曾是女團《Dream Girls》成員，近年參與多部戲劇演出，表現相當亮眼，深受觀眾喜愛。時常透過社群平台分享生活、美照的她，昨（20）日也在IG曬出熱舞影片，只見她大跳韓國女團NewJeans的歌曲《Hype boy》，火辣S曲線一覽無遺，也吸引30萬人觀看、2.3萬人按讚。
娛樂中心／綜合報導
郭雪芙昨日在IG上傳40秒熱舞影片，只見她在舞蹈老師身後，跟著老師一起跳NewJeans的《Hype boy》。她上身穿著貼身灰色長袖，下身則搭配黑色瑜珈褲、長襪，她跟著輕快的音樂晃動身體，火辣S曲線、翹臀和長腿一覽無遺，性感程度爆表。
也因為拍攝當下，窗外的陽光相當耀眼，對此，她在文內表示：「喜歡這個陽光。」也不忘貼出《Hype boy》的幾句歌詞，影片一出，已有30萬人觀看過、2.3萬人按讚，網友紛紛留言稱讚，「辣妹」、「動起來」、「老師要再幾次，我困在這一個小時了」、「很會喲！讚」、「啊啊啊有夠美欸」、「NewJeans！！！」、「這麼可愛」、「好性感哦」、「妳就像太陽，照亮我心房」、「身材的比例好好看啊，雪芙」、「阿芙，好瘦」，她也親自回應：「有瘦一點」。（編輯：郭佩蓉）