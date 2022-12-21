世足／只踢16分鐘卻成奪冠關鍵　Dybala：門將給我PK建議

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不過Dybala還是為阿根廷的這座冠軍做出重要貢獻，他在和法國的決賽中於延長賽尾聲登場，協同隊友成功解圍了姆巴佩(Kylian Mbappe)切入禁區很有威脅的一球，還在PK大戰中踢進重要一球，鞏固球隊領先。
這場PK大戰中，率先上場的梅西和姆巴佩都順利罰進，之後法國的Kingsley Coman射門被Martinez撲出，Dybala若能罰進就能為球隊取得領先，而他也穩穩踢向中路，打進關鍵一球。
談到當時的情形，Dybala表示，「當教練叫我上場時，我知道這是為了PK大戰做準備，我必須保持頭腦冷靜，這並不容易。畢竟世界盃決賽並不是每天都有的，我花了很長時間才走到這裡，如果錯過就不能重來了。」
「Dibu(Martinez)建議我射向中路，因為他撲掉了Coman的點球，根據他對法國門將的觀察，Hugo Lloris應該會在我罰球時倒地撲救，所以我聽了他的話，選擇罰向中路。」
最後Dybala也力挺隊友梅西是毫無疑問的GOAT，「這是世界盃最精彩的決賽，奪冠是梅西的願望，我們所有人都清楚他的渴望，即使沒有奪冠，梅西也依然是最偉大的球員。現在奪冠了，梅西當然是史上最佳。」