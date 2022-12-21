許淑華短髮造型亮相　南投兩主管與台中市小內閣撞名

南投縣長當選人許淑華今公佈下一屆小內閣名單，有17位一級主管留任、6位新任，異動幅度1/4。有趣的是，其中兩位名字和甫公佈的台中市小內閣一樣，原可能留任的建設處長李正偉，已確認調升台中市都發局長、職缺待補；現任主計處長陳美秀，則與新任的台中市觀旅局長陳美秀撞名。
記者顏幸如／南投報導
國民黨立委許淑華昨天把留了多年的長髮剪了，以俐落的短髮造型出現在竹夢親子共融公園動土典禮，眾人讚她看來專業幹練、更有縣長的氣勢。繼昨天宣佈南投縣副縣長由前水利署長王瑞德接任、新聞及行政處長由她的國會辦公室主任蔡明志接任，許淑華今（21日）中午再公佈完整小內閣名單，邱紹偉（前縣府機要秘書）任計畫處長，簡青松（現地政處長）調工務處長、林琦瑜（現新聞及行政處長）調地政處長。
留任的17人包括秘書長洪瑞智、民政處長吳燕玲、財政處長李良珠、教育處長王淑玲、觀光處長陳志賢、農業處長陳瑞慶、社會及勞動處長林志忠、人事處長李政憲、主計處長陳美秀、政風處長李俊樓、警察局長黃永志、消防局長 林聰吉、衛生局長陳南松、環境保護局長李易書、文化局長林榮森、稅務局長吳毓紘、原住民族行政局長史強。
許淑華有意留任建設處長李正偉，得知台中市長盧秀燕借將、擬調台中市都發局，特別註明其職務「待來函後調整」。