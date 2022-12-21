輕鬆跨年不塞車　中捷延長營運至凌晨2時

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中捷公司表示，為疏運跨年晚會人潮，市府共規劃4條免費接駁車路線，其中2個接駁站為捷運市政府站及松竹站，各接駁站往會場的發車時間為12月31日晚間5時至11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分。配合跨年晚會接駁，捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6時至下午4時班距10分鐘、下午4時至隔天凌晨2時班距8分鐘。
中捷公司指出，市政府站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時18分、往高鐵台中站為凌晨2時17分；松竹站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時31分、往高鐵台中站為凌晨2時4分發車，當天也將視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。
中捷公司說明，捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，因此人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，除了加派人力，將由各站現場指揮官視人潮聚集程度啟動人潮管制措施維持候車及乘車秩序。呼籲民眾多利用大眾運輸工具及轉乘停車場參加跨年活動，並配合車站人員引導，開心跨年平安回家。
另跨年疏運收班後，捷運元旦上午6時起繼續為旅客服務，並恢復假日班距，歡迎民眾搭乘捷運至市政府前廣場參加元旦升旗典禮。