「正宗日式跨年」飯店免錢玩！太鼓、鏡開迎儀式感爆棚

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體驗正宗日式新年祈福慶典 祈福2022畫下完美句點
日本新年充滿濃濃儀式感，大餐當然不能少！大倉久和大飯店推出「歐風跨年饗宴」住房專案（雙人入住每房7935元），除加價3999元就可以吃到招牌的俄羅斯酸奶牛肉、法式焗田螺、紅酒燉牛舌之外，山本主廚特別準備威靈頓牛排、爐烤火雞、鐵板牛小排、馬賽海鮮湯泡飯，等各類海鮮等精彩佳餚；12/31晚間10點開始提供日本跨年必吃祈福的「年越蕎麥麵」供房客享用；同時與日本零時差觀賞NHK「紅白歌合戰」，12點最後倒數時刻開放頂樓泳池畔眺望璀璨101煙火，為2022年畫下完美句點。
2023元旦儀式感不斷 開年派對盡享大和文化
跨年結束後不少民眾選擇去總統府參加升旗典禮，結束後不妨再回來大倉久和飯店參加元旦開年派對！2023年元旦當天，大倉久和大飯店舉辦豐富慶祝儀式，活動全部免費自由參加，上午10點起及下午2點起兩場次，表演節目邀請知名太鼓團體「鼓魂鈦鼓」，帶來充滿大和色彩的曲目，為新的一年接開序幕；接著，由飯店代表福元雅彥總經理與嘉賓共同敲開清酒，以「鏡開儀式」（かがみびらき）象徵新年開運好兆頭；此外，麻糬在日本新年扮演重要的角色，象徵慶賀稻米豐收的意思，隨著料理長槌打麻糬與現場的吆喝聲，將新的一年注入滿滿活力，現場提供黃豆粉麻糬與紅豆麻糬湯。
如果你喜歡台式風格，也不妨考慮看看到新竹豐邑喜來登大飯店體驗「台客穿越復古跨年趴」！新竹豐邑喜來登大飯店搶攻因台劇掀起的復古老派熱潮，在跨年當天（12/31晚間20:00～1/1凌晨12:30）舉辦「我的迪士可跨年夜」開放民眾免費參加大廳跨年活動、欣賞樂團表演及狂歡倒數！另飯店內還推出「金喜來餐廳 跨年饗宴」及「喜來登小吃部」快閃酒吧，各種復古小吃讓你跨越到新年還能重溫少女時代，消費滿350元還可兌換抽獎券1張，最大獎有機會獲得「免費住宿券」。今年新年就來跨一個不一樣的年吧！