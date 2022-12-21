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「正宗日式跨年」飯店免錢玩！太鼓、鏡開迎儀式感爆棚

▲哈日族免花大錢1秒到日本過新年！大倉久和大飯店新年推出豐富慶祝儀式，自由入場，免費參加，邀請大家喜迎2023年。（圖／大倉久和飯店提供）
▲哈日族免花大錢1秒到日本過新年！大倉久和大飯店新年推出豐富慶祝儀式，自由入場，免費參加，邀請大家喜迎2023年。（圖／大倉久和飯店提供）

記者汪睿琦/綜合報導

今年剛好搭上解封，想來趟久違的日本跨年卻無奈物價貴鬆鬆？別怕，在台北市內就有飯店可以體驗「正宗日式新年慶祝儀式」！大倉久和飯店推出正宗日式跨年派對，滿足各位哈日族的跨年儀式感，其中跨年一定要品嘗的「年越蕎麥麵」，元旦當天觀賞知名太鼓團體「鼓魂鈦鼓」演出、體驗搗麻糬等樂趣。更幸福的是，大倉久和飯店大放送，只要有興趣的朋友都可「免費參加」，免錢就能體驗的正宗日式跨年還不快衝！

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大倉久和飯店外觀看上去就有濃濃的東京時尚飯店風味，是許多哈日族「懷念」日本時常會光顧的飯店。今年大倉久和特別推出正宗日式跨年、元旦兩大派對，要與喜愛日本的民眾同歡。

體驗正宗日式新年祈福慶典 祈福2022畫下完美句點

日本新年充滿濃濃儀式感，大餐當然不能少！大倉久和大飯店推出「歐風跨年饗宴」住房專案（雙人入住每房7935元），除加價3999元就可以吃到招牌的俄羅斯酸奶牛肉、法式焗田螺、紅酒燉牛舌之外，山本主廚特別準備威靈頓牛排、爐烤火雞、鐵板牛小排、馬賽海鮮湯泡飯，等各類海鮮等精彩佳餚；12/31晚間10點開始提供日本跨年必吃祈福的「年越蕎麥麵」供房客享用；同時與日本零時差觀賞NHK「紅白歌合戰」，12點最後倒數時刻開放頂樓泳池畔眺望璀璨101煙火，為2022年畫下完美句點。

▲由日本大倉飯店集團來台投資的五星級飯店，外觀看上去濃濃的東京時尚飯店風味，是許多哈日族「懷念」日本時常會光顧的飯店。跨年夜最後倒數時刻，飯店將開放頂樓露天泳池畔，在璀璨101煙火中為2022年劃下完美句點。（圖／大倉久和大飯店提供）
▲大倉久和飯店跨年夜最後倒數時刻，將開放頂樓露天泳池畔，在璀璨101煙火中為2022年劃下完美句點。（圖／大倉久和大飯店提供）
▲大倉久和大飯店跨年推出「歐風饗宴跨年專案」，房客還可享用日式年越蕎麥麵。（圖／大倉久和提供）
▲大倉久和大飯店跨年推出「歐風饗宴跨年專案」，房客還可享用日式年越蕎麥麵。（圖／大倉久和提供）
2023元旦儀式感不斷 開年派對盡享大和文化

跨年結束後不少民眾選擇去總統府參加升旗典禮，結束後不妨再回來大倉久和飯店參加元旦開年派對！2023年元旦當天，大倉久和大飯店舉辦豐富慶祝儀式，活動全部免費自由參加，上午10點起及下午2點起兩場次，表演節目邀請知名太鼓團體「鼓魂鈦鼓」，帶來充滿大和色彩的曲目，為新的一年接開序幕；接著，由飯店代表福元雅彥總經理與嘉賓共同敲開清酒，以「鏡開儀式」（かがみびらき）象徵新年開運好兆頭；此外，麻糬在日本新年扮演重要的角色，象徵慶賀稻米豐收的意思，隨著料理長槌打麻糬與現場的吆喝聲，將新的一年注入滿滿活力，現場提供黃豆粉麻糬與紅豆麻糬湯。

如果你喜歡台式風格，也不妨考慮看看到新竹豐邑喜來登大飯店體驗「台客穿越復古跨年趴」！新竹豐邑喜來登大飯店搶攻因台劇掀起的復古老派熱潮，在跨年當天（12/31晚間20:00～1/1凌晨12:30）舉辦「我的迪士可跨年夜」開放民眾免費參加大廳跨年活動、欣賞樂團表演及狂歡倒數！另飯店內還推出「金喜來餐廳 跨年饗宴」及「喜來登小吃部」快閃酒吧，各種復古小吃讓你跨越到新年還能重溫少女時代，消費滿350元還可兌換抽獎券1張，最大獎有機會獲得「免費住宿券」。今年新年就來跨一個不一樣的年吧！

▲飯店新年慶祝儀式，特邀知名太鼓團體「鼓魂鈦鼓」，帶來氣勢磅礡的開場演出。（圖／大倉久和飯店提供）
▲飯店新年慶祝儀式，特邀知名太鼓團體「鼓魂鈦鼓」，帶來氣勢磅礡的開場演出。（圖／大倉久和飯店提供）
▲搗麻糬也是非常景點的日式元旦儀式感。蒸好的糯米經過捶打，變得柔軟又富有彈性，製作好的麻糬可加上黃豆粉或紅豆湯，在新年時享用帶來祝福。（圖／大倉久和提供）
▲搗麻糬也是非常景點的日式元旦儀式感。蒸好的糯米經過捶打，變得柔軟又富有彈性，製作好的麻糬可加上黃豆粉或紅豆湯，在新年時享用帶來祝福。（圖／大倉久和提供）
▲新竹豐邑喜來登大飯店搶攻因台劇掀起的復古老派熱潮，在跨年當天（12/31晚間20:00～1/1凌晨12:30）舉辦「我的迪士可跨年夜」開放民眾免費參加大廳跨年活動、欣賞樂團表演及狂歡倒數迎接2023年！（圖／新竹豐邑喜來登提供）
▲新竹豐邑喜來登大飯店搶攻因台劇掀起的復古老派熱潮，在跨年當天（12/31晚間20:00～1/1凌晨12:30）舉辦「我的迪士可跨年夜」開放民眾免費參加大廳跨年活動、欣賞樂團表演及狂歡倒數迎接2023年！（圖／新竹豐邑喜來登提供）

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