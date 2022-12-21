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「最美小三」接班人是26歲怪物女神！吼一聲資深男星都怕

▲崔聖恩獲封「怪物新人」，代替韓韶禧接演《紳探追緝令》女主角。（圖／車庫娛樂）
▲崔聖恩獲封「怪物新人」，代替韓韶禧接演《紳探追緝令》女主角。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《紳探追緝令》由朱智勛、朴星雄、崔聖恩主演，女主角原定是由「最美小三」韓韶禧擔綱，她後來因健康問題忍痛辭演，才換成有「怪物新人」之稱的崔聖恩演出。崔聖恩今年26歲，以《青春催落去》、《怪物》、《魔幻之音》等作嶄露頭角，去年更以電影《十個月的未來》榮獲第30屆釜日電影獎「最佳女新人」，是備受矚目的新生代演員。朴星雄稱讚崔聖恩的表現，「《紳探追緝令》中有一場崔聖恩對我大吼的戲，當時我不自覺感到畏縮。一起對戲時，完全感受不到她的緊張，她的演技令人十分驚豔，和我對戲時竟還能展現充滿氣魄的演技」。

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▲片中，朱智勛冒充檢察官追凶。（圖／車庫娛樂）
▲片中，朱智勛冒充檢察官追凶。（圖／車庫娛樂）
朱智勛片中飾演徵信社老闆，他為了洗刷綁架案嫌犯的罪嫌，假扮成檢察官追查真相。朱智勛表示：「本作屬於犯罪娛樂電影，但故事情節十分明確、淺顯易懂。導演還附註劇本中每個場面的音樂，雖然並沒有實際用在電影裡，但因此能讓我知道在那段場面中是哪種情緒，更容易理解故事，非常有趣。」

朴星雄飾演檢察官出身的大型律師事務所代表，只要有錢就能讓客戶恢復權力和名譽的囂張人物。朴星雄表示：「起初收到劇本時婉拒參演本作，因為我太常詮釋惡角了，但和朱智勛一起去客串電影《獵首密令》時，他在拍攝現場說希望能和我一起合作《紳探追緝令》，後來我就被他說服了，決定參演本作。」

為了表現出高雅反派的模樣，朴星雄在服裝上費盡苦心，在和導演開會討論後，他的提議成功被採納，他滿意的說：「一開始導演他們覺得，這樣會不會有點像好萊塢演員們的風格，但在我試裝後他們覺得很滿意，覺得自己的提議很好。」

《紳探追緝令》故事敘述徵信社老闆池賢洙（朱智勛 飾），為了與委託人一同尋找小狗，在前往的某間別墅裡遭怪人襲擊暈倒，當他打起精神後，卻被誣陷為綁架案嫌犯。賢洙在被捕過程中發生翻車意外，竟被誤會成是檢察官，他為尋找失蹤的委託人，便偽裝成檢察官展開調查。人稱「監察部瘋子」的檢察官金和真（崔聖恩 飾）嘗到降職之苦。某天，在她調查一起綁架案的過程中，遇上冒充檢察官的賢洙。原以為只是一起單純的綁架案，卻發現案件與讓自己吃足苦頭的律師事務所財閥權道勳（朴星雄 飾）有關。想洗刷冤屈的池賢洙與想逮捕權道勳的金和真，為了達成各自目的聯手，在揭發大型律師事務所財閥醜惡的犯罪過程中，遇上了始料未及的狀況。電影2023年1月6日在台上映。

▲朴星雄飾演檢察官出身的大型律師事務所代表。（圖／車庫娛樂）
▲朴星雄飾演檢察官出身的大型律師事務所代表。（圖／車庫娛樂）

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