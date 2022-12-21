名家論壇》錢震宇／短短三段的敗選檢討

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然而，從選後的態度及黨內的檢討會議，看不出來民進黨有任何改革，更別說是要尋求民眾認同。沒有痛定思痛地檢討，哪來條件要人民去接受。民眾在看到九合一選後，蔡英文遲遲沒動作，黨內又一片鄉愿，一直跳針講會反省、會檢討，卻拿不出任何東西，大概也知道民進黨真的只是說說而已。
相對於九合一大選直轄市長選舉投票率為59.86%、縣市長64.2%，嘉義市長投票率43%，也顯示出民眾對於政治的無奈與冷感，同樣的對民進黨更是一大警訊。蘇貞昌一副我就提了辭呈，被蔡英文慰留，又不是我不辭；而代理黨主席陳其邁更只是過渡，不做決策、不當壞人，反正之後就要交給賴清德。
民進黨內部大家你看我、我看你，就是不檢討自己。搞到現在，真的放推，從這次嘉義市長選舉就可以看出來。民進黨官網上至今還放著好幾則文章，「林智堅市長早已澄清論文疑問，國民黨不要為了選舉亂潑髒水」、「抹黑林智堅、黃偉哲，國民黨搞負面選舉，要確定欸？」、「最新事證公布！林智堅論文為原創！」、「林智堅中華大學碩論享有著作權且口試早於著作權轉移，沒有抄襲、沒有侵權疑慮」。
即便連學校都認定抄襲，碩士資格也被撤銷，民進黨還是瞎挺，林智堅也從不承認抄襲論文，正式道歉，甚至選舉後期還去幫沈慧虹站台。「這樣民進黨有說要檢討，你相信嗎？」堅持林智堅論文沒有抄襲的文章依舊放在民進黨官網上，民進黨談什麼都是假的！
再談一個，這次民進黨敗選，綠營側翼被指為戰犯，結果黨內沒人檢討、認為這是不對的事情。這次嘉義市長選舉，綠側翼就開嗆，他們都不動，看正規軍表現，結果果真大敗。這讓外界直接聯想民進黨根本不想去處理側翼，也不想觸怒他們，畢竟側翼網軍已經長到民進黨控制不了的樣子，所以我們看到的是側翼網軍可以講任何話，而綠營沒人敢說甚麼。這次李俊俋選輸，在側翼口中不就是「因為側翼沒出手」嗎？如果民進黨自己不去管側翼，外界再怎麼撻伐都沒用。
九合一敗選，民進黨只是換了個黨主席；李俊俋敗選，黨中央只說了三段無關痛癢的文字；那麼我們如何能期待接下來的北市第三選區立委補選及南投立委補選，民進黨能夠端出什麼樣的檢討，來換取民眾的再次信任。
誠如這次落選的台北市議員梁文傑臉書所說，「打敗敵人不困難，難的是讓敵人相信他認為為什麼會被打敗。從這點來看我們是被打敗了，而且還沒恢復。我的看法是，當敵人想要你相信什麼，千萬別相信就對了~很多敗選檢討都是敵人想要你相信什麼，但真的別相信」。
好喔，那就別相信，所以民進黨不需要任何檢討改進，請繼續做自己！加油！