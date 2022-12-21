《天堂M》5週年拼了！不只角色升級　攜手名牌推限定香水

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《天堂M》為慶祝五週年並感謝玩家一直以來的支持，與知名香氛品牌《EYECANDLE》攜手推出「五週年超友感」專屬香水禮盒，為遊戲四大職業角色打造四款《天堂M》專屬香氛，將香味與遊戲內經典角色結合，為玩家創造更美好的遊戲體驗，也透過嗅覺記憶讓玩家留下與隊友共同打寶、衝等以及解副本等屬於《天堂M》的專屬珍貴回憶，禮盒包裝更由2023台灣燈會主設計師陳青琳操刀，由內到外皆用心設計，帶給玩家不凡的尊榮「嗅」覺饗宴，呼應《天堂M》上市至今不斷推陳出新，給予玩家們不凡的遊戲體驗。
《天堂M》透過嗅覺記憶四大職業角色 打造玩家專屬回憶
法國哲學家盧梭曾說： 「嗅覺，是承載了記憶和慾望的感官。」嗅覺是大腦可以保存最久的記憶，氣味難以直接用言語形容，但卻會讓人聯想生命中最特別的時刻，《天堂M》希望能透過本次精心調配的香氛，無時無刻喚起玩家對於遊戲的美好回憶，攜手知名香氛品牌《EYECANDLE》與瑞士百年香水品牌《LUZI》，以《天堂M》四大職業王族、騎士、法師、妖精，，量身訂做五週年限定香水禮盒，採用多款稀有香材，以調香師對於香味的敏感度，透過不同的香味交錯、混合，不斷來回調整及修正，前後提供20款客製香味，最後才誕生出《天堂M》「五週年超友感」 專屬香水，刻畫出四大職業獨特的魅力，只為了讓玩家感受到《天堂M》的用心以及精緻的手工香水。
《天堂M》「五週年感恩活動」第二彈同步登場！職業角色特性再升級
因應遊戲週年，本次在職業角色上同步全面優化，並著重於全職業的特性調整，讓玩家在技能使用上更加便利，並且減少過度使用技能的狀況！此外也同步調整各職業主力技能的輸出傷害，讓玩家可以在戰場上擁有更多的主導權， 應對《天堂M》瞬息萬變的戰場！
另外，「五週年感恩活動」第二彈同步於今日正式展開！透過遊戲每日任務，凡擊殺1000隻怪物即可獲得「變身製作硬幣」*500、「Festival Ticket」*1，活動票券更可用於製作豐富道具，內容包含「神秘的變身抽卡包(活動)」、「高級變身抽卡包(活動)」等內容，抽卡包開箱還有機會獲得英雄級變身卡！詳細資訊請以官網公告為主。
《EYECANDLE》由鄧凱元與鄧凱文兄弟創立，2012年以造型蠟燭起家，至今仍專注研究香氛，調配香氛就像是一種藝術，香材原料也是在香氛中重要的一環，鄧凱文提到：「擁有最好的原料，才能調出更好的味道。」，創立至今不斷求新求變以獨特的調香工藝創造出多種特殊香味。
本次與《天堂M》的合作也是首次《EYECANDLE》與遊戲品牌跨界聯名，鄧凱文及鄧凱元兄弟秉持著對於氣味一貫的堅持及初衷，量身打造《天堂M》專屬「高訂質感香氛」，特別攜手瑞士百年香水品牌《LUZI》以及來自法國香水之都-格拉斯調香家族的第五代傳人Francois Merle-Baudoine共同訂製「五週年超友感」專屬香水禮盒，聘邀了四位經歷豐富的國際專業調香師共同合作研發，讓香味層次更加鮮明，也讓整體味道更加細膩，帶領玩家進入一場美好遊戲旅程！後續將於《天堂M》官方粉絲團舉辦活動送出，敬請玩家持續鎖定官方消息。