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防「台灣有事」！日本新戰略出爐　退將：人力不足成缺陷

▲日本內閣會議16日通過新版國家安全保障戰略等安保3文件，但有日本退將認為，恐怕會因為人力不足而出現缺陷。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本內閣會議16日通過新版國家安全保障戰略等安保3文件，但有日本退將認為，恐怕會因為人力不足而出現缺陷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本內閣會議16日通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，不僅大幅增加日本的防衛預算，同時還在文件中載明將擁有攻擊敵人基地的「反擊能力」。不過有日本退役以及現役自衛隊將領表示，日本的計畫恐怕會因為人力不足而出現缺陷。

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日本政府16日通過新版的「國家安保戰略」等3文件，翻轉了該國自第二次世界大戰結束以來的安保戰略，不僅解禁其因「專守防衛」原則而無法行使的「反擊能力」，還將逐年增加防衛預算，至2027年度達占國內生產毛額（GDP）2%，總額約能達到43兆日圓（約台幣9.77兆元），僅次於美國和中國大陸的全球第3水準。

不過根據《路透社》報導指出，即使預算增加，日本的自衛隊規模仍不會超過十多年前設定的24.7萬人上限，且日本防衛省統計，2021年自衛隊已經有23萬754人。

除此之外，日本將會淘汰部分老舊裝備，轉而使用人力需求更少的無人機和船艦，同時也將依靠民間包商進行部分支援行動。

海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二認為，自衛隊的人力才是日本防禦中國和北韓的真正問題，政府現有的戰略計畫將會限制日本在陸戰及海戰的作戰能力，從而給敵方更多優勢。

部分現役軍官也對此計畫抱有質疑，一名日本空軍高級將領表示，雖然轉向無人機可以避免人員在戰鬥中傷亡，但轉換上需要數年時間，也需要更多人員來維護以及進行操作，「目前的重點在於，我們無法加速進程來應對威脅，更別說彌補人力不足問題。」

前自衛隊統合幕僚長河野克俊與香田洋二軍認為，若日本要執行新的戰略計劃，需要大約30萬名自衛隊員才能完整實行。

有分析指出，日本希望減輕自衛隊人力，是為了解決長期存在的招募新兵問題，幾乎每年都無法達成24.7萬人目標，去年加入自衛隊申請僅約8.4萬份，與10年前相比減少了26%。

另外日本大學教授、前陸上自衛隊將領吉富望表示，目前人員配置問題可能會先顯現在網路作戰領域，政府將不得不和民間部門合作尋找人才。

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