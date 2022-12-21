防「台灣有事」！日本新戰略出爐　退將：人力不足成缺陷

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不過根據《路透社》報導指出，即使預算增加，日本的自衛隊規模仍不會超過十多年前設定的24.7萬人上限，且日本防衛省統計，2021年自衛隊已經有23萬754人。
除此之外，日本將會淘汰部分老舊裝備，轉而使用人力需求更少的無人機和船艦，同時也將依靠民間包商進行部分支援行動。
海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二認為，自衛隊的人力才是日本防禦中國和北韓的真正問題，政府現有的戰略計畫將會限制日本在陸戰及海戰的作戰能力，從而給敵方更多優勢。
部分現役軍官也對此計畫抱有質疑，一名日本空軍高級將領表示，雖然轉向無人機可以避免人員在戰鬥中傷亡，但轉換上需要數年時間，也需要更多人員來維護以及進行操作，「目前的重點在於，我們無法加速進程來應對威脅，更別說彌補人力不足問題。」
前自衛隊統合幕僚長河野克俊與香田洋二軍認為，若日本要執行新的戰略計劃，需要大約30萬名自衛隊員才能完整實行。
有分析指出，日本希望減輕自衛隊人力，是為了解決長期存在的招募新兵問題，幾乎每年都無法達成24.7萬人目標，去年加入自衛隊申請僅約8.4萬份，與10年前相比減少了26%。
另外日本大學教授、前陸上自衛隊將領吉富望表示，目前人員配置問題可能會先顯現在網路作戰領域，政府將不得不和民間部門合作尋找人才。