侯佩岑生日「凍齡絕美照」連發！44歲狀態曝光 萬人驚呼
曾任新聞主播的女星侯佩岑，長相甜美、口條流利，被譽為「甜心主播」、「台灣第一美女主播」，後來轉戰電視圈，也在主持界闖出一番好成績。婚後育有兩子的她，家庭生活幸福美滿，昨（20）日是她44歲生日，她也在臉書、IG曬出「凍齡慶生照」，表示：「珍惜每一天！」貼文及照片一出，網友也紛紛留言祝賀，「好美喔，生日快樂」、「女神超漂亮」。
娛樂中心／綜合報導
侯佩岑昨日在臉書、IG發文，表示：「每一個生命，都有傷痕，那是活著的足跡 ，是提醒自己勇敢的印記。我們都不完美，都曾犯錯，看見錯誤，面對結果 ，記取教訓，從中成長，餘生不長時間自有答案。」她接著感謝大家對她的祝福：「珍惜每一天，感謝大家的祝福，一切都是最美好的安排。」並在文末Hashtag「thankful，感恩，繼續正能量，珍惜每一天，choosekindness，feelinggrateful」。
只見照片中，她穿著黑色緊身長袖，身上掛著金色生日布條，並將瀏海往兩旁撥開，露出渾圓飽滿的額頭，開心地閉著眼睛許願、吹蠟燭，甚至做出嘟嘴表情，看得出來心情相當愉悅。而桌上的造型蛋糕則是以白色系為主，一旁還有幾朵白色玫瑰花、蝴蝶結點綴，簡約又氣質。
貼文及照片一出，已有1.2萬人按讚，網友紛紛留言祝賀，「漂亮甜姐兒佩岑，生日快樂，平安健康喜樂」、「女神，生日快樂」、「好美的文字喔，佩岑生日快樂，希望你天天幸福」、「生日快樂，青春美麗」。（編輯：郭佩蓉）