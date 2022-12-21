肯德基漲價了！炸雞、蛋撻調漲6元：1塊雞快跟便當一樣貴
麥當勞在今（21）日正式調整價格後，另一家速食龍頭肯德基也忍不住了，今日宣布從明（22）日起調整部分餐點售價，異動後菜單價格平均調幅約6.2%，其中，熱門產品單點炸雞調幅6元，單塊炸雞要價69元，漲幅達9.5%；薯條調漲4～7元、咔啦雞腿堡漲6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調漲11元。人氣點心原味蛋撻調漲6元，漲幅更高達15.4%。熱義式咖啡（小）調漲1元、奶茶/可樂/冰檸檬紅茶調漲3-5元。部分商品價格維持不變，包含主餐類2項單點、超值$99雞勵套餐3品項、早餐8品項、點心與飲料4品項。。
記者鍾怡婷/綜合報導
肯德基正式調漲後，熱門餐點咔啦脆雞、上校薄脆雞、上校薄皮嫩雞原先單點售價63元，漲價6元後，價格直逼70元，漲幅9.5%相當驚人。其中漲價最多的品項為花生熔岩咔啦雞腿堡，原先價格為單點129元，漲價11元後，價格來到140元；其中原味蛋塔從39元調漲6元，新價格為45元，漲幅來到15.4%，為漲幅最多的品項。還有香酥脆薯（小）調漲4元新售價33元、（中）調漲6元新售價49元、（大）調漲7元新售價60元。
草莓起司冰淇淋大幅調漲1元，新售價50元；雙色轉轉QQ球，調漲1元新售價50元；熱義式咖啡（小）調漲1元，新售價36元；經典冰奶茶（中）調漲3元，新售價38元；經典熱奶茶（中）調漲3元，新售價38元；可樂、七喜、檸檬紅茶，調漲5元，新售價37元。
優惠活動方面，肯德基將優惠活動加碼延長至2023年1月31日止，鼓勵消費者多使用預定快取服務，優惠期間使用預訂快取點餐，+$1還有多一件優惠：選購任一桶餐，加+$1多1塊咔啦脆雞，購買任一XL超豪肯套餐，加+$1多一個原味蛋撻；零接觸外送服務持續滿$350享免運費；快取GO點餐車道優惠提供購買套餐或桶餐即享+$10好禮4選1「原味蛋撻一顆/香酥脆薯（小）一份/百事可樂（中）一杯/ 上校雞塊4塊」。
隨著麥當勞、肯德基漲價，其他家速食業者也私下表示：「目前成本壓力真的很大，確實不排除會跟進調漲！」但對很多小資族來說，原本吃速食是「便宜小確幸」，但現在一點一滴流失當中。民眾周先生就大嘆：「真的快吃土了！連速食都變成昂貴的享受，日子難過！」