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綠敗選究責、中常委落淚　陳其邁嘆：自身都不用檢討嗎？

▲陳其邁主持中執會，勉勵在場中執委都是黨內從政菁英，知道這段時間討論甚麼對黨是好的，也勉勵大家一起整隊前進。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.21）
▲陳其邁主持中執會，勉勵在場中執委都是黨內從政菁英，知道這段時間討論甚麼對黨是好的，也勉勵大家一起整隊前進。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.21）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨今（21）日舉行中執會，會中除通過黨主席補選參選人資格審查，副總統賴清德確定同額競選外，與會者也轉述，近來全黨檢討敗選，代理黨主席陳其邁語重心長表示，最近大家麥克風拿起來就檢討誰誰誰，難道在場的大家不用檢討嗎？另外，民進黨敗選檢討小組也預計在29日分別針對青年議員、交通旅宿業加開2場檢討座談。

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民進黨今日舉行中執會，會中通過第17屆黨主席補選參選人資格審查，賴清德確定同額競選黨主席；此外，會中通過「民主進步黨2023年第十屆南投縣第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，由協調小組辦理徵詢、協調作業，協調小組成員由中常委林俊憲、陳茂松、蔡易餘擔任。

代理秘書長林鶴明轉述，會中大家談到，大選結束至今，黨中央敗選檢討會議已經舉行3場，下周三也會送書面報給常會，29日還會加開青年議員、交通旅宿座談，檢討持續進行中。

與會人士也提到，民進黨敗選，黨內掀起檢討聲浪，會中大家討論選後情勢、黨內狀況，陳其邁語重心長分享2018年經驗表示，最近大家麥克風拿起來就檢討誰誰誰，難道在場的大家不用檢討嗎？另陳也勉勵在場中執委都是黨內從政菁英，知道這段時間討論甚麼對黨是好的，也勉勵大家一起整隊前進。

與會人士也提到，嘉義市長選舉得票超過議員選票，但還是不如預期，中常委陳茂松今天落淚2次，主要是感慨嘉義市長選舉慘敗，但黨籍嘉義市立委王美惠的主任在群組中為對手黃敏惠拉票，前小英之友會創會會長也沒有支持黨的候選人，陳其邁對此依照現場檢舉方式，立即處理，要求黨中央去瞭解。

▲林鶴明表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.21）
▲林鶴明表示，黨中央敗選檢討會議已經舉行3場，下周三也會送書面報給常會，29日還會加開青年議員、交通旅宿座談，檢討持續進行中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.21）

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