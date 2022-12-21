移工常成詐騙受害者 分局長造訪馬尼拉經濟文化辦事分處

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由於2021年新冠疫情肆虐，為杜絕疫情，我國境外多採鎖國措施，馬尼拉經濟文化辦事處臺中分處因此關閉，今2022年年底，我國疫情趨緩，逐漸開放移工入境，臺中分處因應在臺菲律賓僑民需要，遂於111年12月1日臺中分處重新開張為在臺菲僑服務，第一分局分局長張啟祥特於農曆春節前夕拜訪臺中分處，與分處長朱靖雅相談甚歡，並藉此向分處長及辦事處員工宣導防詐事宜，包括常見的愛情詐騙、臉書購物詐騙案例等等以及農曆春節假期將至，警方提供「協助外僑舉家外出住居安全維護」服務，如有需求及疑問，皆可向第一警分局提出申請。
朱分處長透露，在臺菲籍移工常受詐騙集團欺騙所苦，離鄉背井來臺賺錢謀生本就不易，現今網路暢通，國界消失，詐騙集團悄悄滲入移工圈，仗著移工在臺，語言不通，就算被騙也不太願意報案，於是變本加厲，慣用的愛情詐騙伎倆，把移工血汗錢無情地詐騙光光，令人看了很是心疼。
分局長也表示除了愛情詐騙陷阱外，更發現有外籍移工出借證件供不明人士申辦手機門號或開戶等詐騙案例，隨後便遭人利用於撥打詐騙電話及收取詐騙款項，甚至還有擔任車手之情事，極有可能菲僑或移工不熟悉我國法律，為賺錢鋌而走險，不論是出借證件亦或是協助提領，若遭警方被查獲最終會以詐欺罪名移送，更甚者可能遭雇主解職遣返回國，得不償失。對此，張分局長強調在臺移工們應具備相關知識，可減少遭騙及不小心涉案之窘境，未來警方將與辦事處合作宣導，展現打擊非法及維護治安，保全僑民及移工權益之決心。