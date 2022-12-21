塑膠當玉石賣！台中男投資「靈骨塔」遭詐千萬、妻離子散
彰化縣具幫派背景的傅姓男子等人，利用先前在禮儀公司擔任業務的機會，取得靈骨塔、生前契約等購買個資，隨後以投資為名義，誆騙被害人投資，全案目前已知有9人受害，其中一名台中6旬男更損失上千萬，還因此把房子抵押，妻子也氣到跟他離婚，警方獲報後，立刻將傅男等5人逮捕，全案將依詐欺等罪嫌移送高雄地檢偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，傅男等人取得個資後，遂向被害人表示，可以協助其手頭上的靈骨塔，隨後再謊稱有買家欲一次購買多組，可以從中獲得高報酬，被害人聽聞後不疑有他，立刻再加碼買進更多靈骨塔、骨灰罈、生前契約等物件。
錢到手後，傅男又會向被害人表示，需再購買其他附帶商品，才能完成交易，若對方不從則用其他理由推託，而實際上卻是根本沒有買家，直到被害人全身上下都被榨乾後，才會察覺自己被騙，僅留下多積如山托不了手的殯葬用品。
受害人中有名6旬男子，遭傅男等人以話術哄騙，將單價一萬元的塑膠骨灰罈，當成是要價30萬元的玉石骨灰罈投資，前後花了上百萬購買6個，另外還加上許多殯葬周邊商品，最後搞到負債累累，還向地下錢莊借錢，妻子因此氣到與他離婚。
警方獲報後，遂成立專案小組展開調查，日前遠赴高雄市執行搜索，拘提集團共5人到案，同時查扣犯案手機、教戰手冊、骨灰罈、大量被害人及客戶資料等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）