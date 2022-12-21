人文社會赴美留學人數縮減　國科會補助學者赴海外深造

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國科會今天舉辦計畫第4期成果發表記者會，邀請已完成培育及正在培訓的海外學人分享學術研究的心路歷程及研究主題，展現台灣人文社會學者兼具理論與實務的研究價值及放眼國際的企圖心。
就讀於倫敦大學學院的博士候選人許齡方，論文研究主題試圖結合演化經濟地理學以及智慧城市的形成兩大理論，期許對城市的社會經濟發展有幫助；德州州立大學助理教授詹允文正撰寫專書，將審議式民主運用於討論地方永續議題，台灣的案例研發出來的教學模式運用在美國脈絡的教學上。
為延續歷年計畫人才培育與鏈結成果，國科會「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」持續協助在海外留學或任教的人文社會科學領域年輕研究人才。計畫主要培育的對象包含「博士候選人」及「年輕學者」兩類，前者是在海外地區攻讀博士學位的博士候選人；後者則是專任於海外地區學研機構之教師或研究人員，盼藉由研習經費支援，協助海外學人專注於論文與學術專書寫作，奠定人社研究厚實基礎。
國科會表示，111年度培育對象獲選名單已公告於計畫網站，共計評選出博士候選人25名及年輕學者5名，為期1年的研習期間分別可獲得培育經費新台幣90萬元、60萬元；年輕學者另可申請20萬元的學術專書出版費用。
國科會也宣布，新一期計畫徵件作業預訂於112年4月下旬開始，並增加徵選名額，符合申請條件的人文社會領域學人可關注計畫網站及徵件資訊。