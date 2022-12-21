鍾欣凌被女兒同學嫌「矮又胖」情緒複雜！網反喊：是稱讚
50歲女星鍾欣凌形象圓潤可愛，有「粉紅豬」暱稱，出道以來參與過多部戲劇演出，更憑《雨後驕陽》、《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》和《我的婆婆怎麼那麼可愛》榮膺多座金鐘獎項。她與陳清河結婚後育有2女，婚姻生活幸福美滿。豈料她今（21）日卻透露女兒同學說她「又矮又胖」，讓她的心情有些複雜。
娛樂中心／綜合報導
鍾欣凌今日在臉書發文，表示：「今日金句，兔寶：媽媽，我同學說妳又矮又胖，可是很可愛！」讓她瞬間無言以對，不知該說什麼，也附上五個表情符號，從憤怒、難過轉為露齒笑、俏皮吐舌頭和眼冒愛心，也在文末坦言：「好複雜的情緒，小五生的對話」。
貼文一出，許多演藝圈好友們也紛紛送上安慰，丁寧說：「太複雜...不過聽得出來孩子們覺得妳算長得漂亮的。」郭彥均也說：「妳是漂亮。」潘若迪則表示：「但是你最美，又人人愛」。
其他網友也紛紛留言，「對啊！不畏演藝圈美女標準成功闖下一片天，還能可愛風趣，重點是又會演戲還能拿獎的媽媽，你同學沒有，驕傲吧！」「我愛粉紅豬！大家都愛粉紅豬！粉紅豬教會我懂得擁抱自己所有的一切」、「外型不重要！心美善良，有人緣，就是最美」，還有一名網友反喊：「這是小孩子最好的稱讚！我外甥都跟同學說，阿姨（我）胖胖的，但是會帶他們去台灣各地路跑，爬山（當下他同學長的漂亮，會帶他們吃好料的阿姨，退居後位）」。（編輯：郭佩蓉）