郭台銘批「禽獸食祿」！薛瑞元：這話重了點沒抓到我本意
鴻海集團創辦人郭台銘近期頻頻談起BNT疫苗採購議題，並表示台灣沒有BNT次世代雙假疫苗，讓自己高齡97歲母親無法接種第四劑。對此，衛福部次長薛瑞元今（21）日在在立院受訪時開酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘在臉書回擊政府「禽獸食祿」。薛瑞元稍早受訪回應「這句話重了點，可能郭董沒有catch到我講的本意」。
編輯中心/綜合報導
近期政府與郭台銘頻頻針對BNT疫苗採購發表頻論。郭台銘日前指出，台灣沒有BNT次世代雙價疫苗，導致他高齡97歲的母親無法接種；而指揮中心發言人莊人祥則回應，台灣仍有100多萬劑BNT疫苗，雖是單價疫苗，但可作為追加劑使用。
上午在立院衛環會前，被媒體問及相關議題，薛瑞元表示，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT推銷員」，並表示會評估有沒有採購的需要。
而郭台銘也不甘示弱，稍早在臉書提出16字遺憾「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，提出建議「望執政者體民所苦，廣納建言」，抨擊中央。
薛瑞元下午受訪表示，郭董講這句話比較重了一點，可能是沒有catch（抓到）他的意思。薛瑞元也表示，自己對於郭台銘「指名品牌」要指揮中心採購，有點驚訝，「其實上海復星一直跟我們交涉就是希望我們繼續買，他們的說詞也類似，所以我早上聽到時才懷疑真的是郭董自己講的嗎？」所以才覺得有點訝異。
至於是否要採購BNT次世代疫苗？薛瑞元則認為，應該要讓中央有更謹慎的評估，以免造成預算浪費，讓行政機關有空間做考量。（編輯：孫唯容）