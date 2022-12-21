《第六感生死戀》女星當奶奶了！60歲黛咪摩爾現況曝
西元1990年的美國奇幻劇情電影《第六感生死戀》（Ghost），由派屈克史威茲（Patrick Swayze）、黛咪摩爾（Demi Moore）主演，劇情描述一名銀行家遭槍殺身亡後，他的魂魄依然在人間徘徊，於是找上靈媒幫忙，要提醒他深愛的女人，她已身陷險境。女星黛咪摩爾因演出《第六感生死戀》而一舉成名，時隔32年後，黛咪摩爾也升格成為奶奶，展開不一樣的人生。
記者黃雅琪/綜合報導
好萊塢女星黛咪摩爾當年演出《第六感生死戀》莫莉詹森（Molly Jensen）一角，因而爆紅成為一線女星，接續演出《軍官與魔鬼》、《桃色交易》、《桃色機密》等片。黛咪摩爾與資深男星布魯斯威利（Bruce Willis）有過一段13年的婚姻關係，兩人婚後後誕下3名女兒，今（21）日，黛咪摩爾在IG上分享喜悅，提到大女兒魯默（Rumer Glenn Willis）懷孕了！自己即將進入「性感奶奶時代。」
現年60歲的女星黛咪摩爾，經常在IG上分享生活趣事，前陣子她曬出「性感泳裝」系列照片，有連身設計款式、黑色比基尼，照片中的黛咪摩爾開心出遊之餘，不忘展現自己保養得宜的身材，身上一絲贅肉都沒有，也不像即將要當奶奶的人。網友們也留言「黛咪摩爾仍然很漂亮」、「仍然是有史以來最美麗的女人之一」、「我喜歡你所有的電影，妳仍然像每部電影一樣性感」、「看起來妳很享受，那件泳衣很適合妳。」