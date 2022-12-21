今日最聚焦／日圓飆升難撿便宜了？ 專家曝回貶、換匯點

黑松今年前11月飲料表現持平　酒類代理事業年成長5.7%

▲黑松公司於今（21）日召開法說會。（圖／黑松提供）
▲黑松公司於今（21）日召開法說會。（圖／黑松提供）

記者鄭妤安／台北報導

黑松公司今（21）日召開法說會，董事長張斌堂指出，未來一年，將更聚焦於「環境永續」及「健康生活」議題，發揮本業核心能力，創新營運新動能，預告黑松將於2023年完成綠色工廠申請，並持續落實各項節能減碳的目標，明年也將陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，積極拓展保健事業。另外也公布，截至11月為止，整體自有飲料持平，整體酒類代理事業則較去年成長5.7%。

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黑松今日召開法說會指出，飲料本業在7、8月進入旺季後，開始追補第一季落後的業績，截至11月為止，整體自有飲料持平，整體酒類代理事業較去年成長5.7%。

為了推動節能、減碳、減塑，目前黑松中壢廠以4大重點落實綠色生產，第一，智能化生產，提升營運效率；第二，建構能源與水資源分析管理機制；第三，設備廠房更新，推動低碳生產；第四，運用再生材質，落實循環減塑。

黑松提到，今年除了更新生產線，大幅減少了能源及資源的耗用，更積極推動數位化管理，以完善能源監控系統，進而減少生產中的資源耗用，同時提升生產效率。黑松中壢廠繼2015年取得綠建築銀級標章後，將進一步於2023年完成綠色工廠申請，積極推進永續管理。

為落實SDGs目標12「責任消費及生產」，過去黑松除了積極進行寶特瓶輕量化之外，在產品碳足跡減量的部份，今年也獲環保署頒發為低碳產品績優企業，針對環保包材運用，目前則積極進行再生聚酯粒（rPET）的使用規劃。

依2021年黑松ESG報告書中揭露，目前已逐年按計畫完成7項企業永續發展目標，未來黑松會將永續治理的精神融入價值鏈管理的各個環節中，盼以系統性管理全面落實永續經營。

此外，黑松觀察近年消費市場，受疫情影響，消費者除了更重視健康議題，同時也承受了不少外在壓力，而健康食品正持續擴大，從以往傳統功能，變得更細分化，「機能感」食品飲料表現更優異，進而影響整個日本飲料市場。

張斌堂提到，在未來新品開發上，黑松更聚焦健康議題，同時兼顧好喝、美味，明年將陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，承諾提供安心及健康飲食，促進優質生活，共創歡樂環境。

與去年同期相比，黑松生技在自有官網電商方面有超過3成的成長，今年推出的新品「黑松青汁酵素益生菌」以青汁加上益生菌的獨特設計，成為市場上非常創新的保健品，不僅是是黑松生技今年銷售最好的品項之一，12月更榮獲「台灣食品科學技術學會」創新產品評鑑褒獎中的「創新產品概念佳作獎」。

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