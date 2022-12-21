85℃搶戰春節伴手禮商機 12款禮盒拼賣4.8萬盒
2022進入倒數，迎戰春節伴手禮商機，85℃一口氣推出12款年節禮盒，囊括五花八門的甜點零食，有濃稠滑順的焦糖奶油夾心餅、法式經典瑪德蓮，以及春節必備的旺來鳳梨酥等，價位落在168元至 530元之間，以平價搶客。全台門市即日起至2月5日，預購4款指定款禮盒可享85折，還能透過85APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便，即日起開賣，目標4.8萬盒。
記者金武鳯/台中報導
85℃指出，物價通膨飆漲，85℃以「統一採購原物料」和「包材共用」等策略，力拼價格穩定，今年仍走平價美食路線，不增加消費者負擔。像歷年熱銷，象徵好運旺來的經典鳳梨酥禮盒，今年首創內容物自由組裝，不侷限鳳梨酥，提供更多口味包括鳳凰酥、蔓越莓酥等，讓消費者依照預算、口味喜好自由選購，拼搭禮盒，可以減少包材損耗，響應綠色環保包裝，還能穩定價格。
迎接玉免年，85℃推出12款年節伴手禮禮盒，外盒包裝採用日式小清新風格，以繽紛的花朵搭配幾何圖形，再加上多層次色彩充滿濃厚的春節氛圍，喜氣洋洋。12款禮盒分別為「玉兔豐年綜合禮盒」、「焦糖夾心餅乾禮盒」、「奶油甜心禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」、「原味牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「馬祖酒廠建廠67年兔年紀念酒」、「58特優馬祖高粱酒-富貴有餘」等，款式多樣方便選購。
其中，首推「玉兔豐年綜合禮盒」，集結人氣甜點零食！春節必備的鳳梨酥、蓬鬆濕潤的瑪德蓮、入口即化的焦糖奶油夾心餅、香鹹味鮮的青蔥手指餅乾、酥脆扎實的巧克力杏仁酥，鹹甜美味一次品嚐，新年送禮面子十足！ 「GOLDEN一路發長條蛋糕」，走春送禮除了禮盒，蛋糕也是不二首選，這款一路發長條蛋糕開春喜迎好兆頭，綿密的北海道牛奶蛋糕，烙印喜氣的「一六八和發發發」麻將圖案，增添趣味很討喜。
除了門市購買，85℃也可以選擇網路消費。即日起至1月15日，使用85APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。
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